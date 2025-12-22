سید مسعود خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مبلغ ۲۱۳ میلیارد ریال جهت احداث سیل‌بندهای بالای دست شهر گلشهر تخصیص داده شد.

وی افزود: این طرح در دیدار دکتر سید مسعود خاتمی با دکتر غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در خصوص مطالبات حوزه آبخیزداری مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید و هم‌اکنون این پروژه در مرحله مناقصه و انتخاب پیمانکار قرار دارد.

نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اجرای این پروژه در راستای برنامه‌های مدیریت و کنترل روان‌آب‌ها پیش‌بینی می‌شود و با تکمیل مراحل اجرایی، این طرح نقش مؤثری در ارتقای ایمنی منطقه و حفاظت از اراضی پایین‌دست داشته باشد.