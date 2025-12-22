گلستان آماده جهش ۴۰ هزار هکتاری کشت باقلا

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تغییرات اقلیمی و تداوم خشکسالی، ضرورت بازنگری در الگوی کشت استان را به یک اولویت اساسی تبدیل کرده است و در این میان، ترویج کشت باقلا به‌عنوان یکی از محصولات راهبردی، می‌تواند بخشی از نیاز غذایی صنعت طیور را تأمین کند و مانع خروج ارز از کشور شود.

وی با بیان اینکه سالانه حدود سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان گلستان زیر کشت باقلا قرار دارد، افزود: با مدیریت تغذیه گیاهی و تأمین به‌موقع کودهای اصلی شامل ازت، فسفات و پتاس، ظرفیت توسعه سطح زیر کشت این محصول تا ۴۰ هزار هکتار در استان وجود دارد.

محمدی نحوه توزیع کود برای مزارع باقلا را مبتنی بر الگوی کشت مصوب و سطح کشت انقباضی عنوان کرد و گفت: در سال زراعی جاری، بر اساس برنامه الگوی کشت، به ازای هر هکتار اراضی آبی نسبت ۲:۲:۲ شامل ۱۰۰ کیلوگرم ازت، ۱۰۰ کیلوگرم فسفات و ۱۰۰ کیلوگرم پتاس در سامانه کنترل و پایش مواد کودی بارگذاری شده است.

وی با اشاره به توزیع کود یارانه‌ای در کشت پاییزه باقلا خاطرنشان کرد: در بازه زمانی کشت پاییزه، مقدار ۱۰۶ تن کود کشاورزی یارانه‌ای برای مصرف مزارع باقلای تازه در سطح استان توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت: کود توزیع‌شده عمدتاً شامل اوره بوده که بر اساس سطح مصوب الگوی کشت و متناسب با نیاز آبی گیاه، در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

محمدی با تأکید بر نقش تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی در افزایش عملکرد گفت: هدف اصلی این شرکت، حمایت از کشاورزان، تضمین تولید پایدار و ارتقای کمی و کیفی محصول باقلا است و توزیع منظم کود متناسب با نیاز واقعی مزارع، زمینه افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی را فراهم می‌کند.

