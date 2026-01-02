  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۵:۰۹

کشته شدن مشاورِ حمیدتی و همراهانش در دارفور

نیروهای واکنش سریع در سودان کشته شدن «حامد علی ابوبکر» مشاور «محمد حمدان دقلو» معروف به «حمیدتی» فرمانده این نیروها را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المصری الیوم، نیروهای موسوم به واکنش سریع در سودان اعلام کرد که فرد نزدیک به حمیدتی در حمله نیروهای ارتش سودان کشته شده است.

شبکه اسکای نیوز عربی کشته شدن علی ابوبکر را در خبری فوری اعلام کرده بود.

ارتش سودان دیروز (پنجشنبه) یک نشست میدانی فرماندهان نیروهای واکنش سریع را نزدیک شهر «زالنجی»، در مرکز ایالت دارفور مرکزی، هدف قرار داد.

در این حمله ارتش سودان که با پهپاد انجام شد، «حامد علی ابوبکر»، مشاور فرمانده نیروهای واکنش سریع در امور امنیتی در دارفور، به همراه پنج نفر از همراهانش کشته شدند.

سودان از آوریل ۲۰۲۳ شاهد درگیری‌های خونین میان ارتش این کشور و نیروهای موسوم به «واکنش سریع» است که منجر به کشته و آواره شدن میلیون‌ها نفر شده است. این درگیری‌ها به فروپاشی خدمات عمومی، تخریب گسترده زیرساخت‌ها و بروز بحران انسانی بی‌سابقه انجامیده است.

