الهام آبتین، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر از جمع‌آوری بیش از ۷۰ تله زنده‌گیری پرندگان و اجرای عملیات سرشماری پرندگان مهاجر و گونه‌های حمایت‌شده در شهرستان‌های خاش و تفتان خبر داد.

وی گفت: هم‌زمان با فصل مهاجرت پرندگان، عملیات سرشماری با حضور رئیس و کارشناسان اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان و با مشارکت فعال محیط‌بانان یگان حفاظت شهرستان خاش، همیاران محیط زیست و جوامع محلی در زیستگاه‌های طبیعی این مناطق اجرا شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هدف از اجرای این مأموریت را بررسی وضعیت جمعیتی پرندگان مهاجر، شناسایی گونه‌های ارزشمند و در معرض تهدید، پایش زیستگاه‌ها و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حفاظت و مدیریت پایدار این گونه‌ها عنوان کرد.

آبتین افزود: نتایج حاصل از این سرشماری‌ها نقش مؤثری در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، تدوین برنامه‌های حفاظتی و ارتقای سطح حفاظت از تنوع زیستی منطقه خواهد داشت.