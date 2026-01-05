  1. استانها
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۷:۵۵

خدمات ام آر آی در بیمارستان امام خمینی(ره) خاش از سر گرفته شد

خاش - دستگاه ام آر آی بیمارستان امام خمینی شهر خاش که از چند مدت قبل به دلیل نقص فنی از مدار خدمت خارج شده بود، مجدد راه اندازی شد و هم اکنون آماده خدمت رسانی به بیماران این شهرستان است.

علی عبدالرزاق نژاد معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: دستگاه ام آر آی (MRI) بیمارستان شهر خاش که به‌دلیل بروز نقص فنی برای مدتی از مدار خدمت خارج شده بود، با پیگیری‌های انجام‌شده و رفع مشکل، مجدداً راه‌اندازی شده و هم‌اکنون آماده ارائه خدمات تشخیصی به بیماران است.

وی خاطرنشان کرد: با فعال شدن مجدد دستگاه MRI در بیمارستان امام خمینی(ره) خاش، نیاز بیماران به مراجعه به مراکز درمانی مرکز استان کاهش یافته و این موضوع علاوه بر صرفه‌جویی در زمان، موجب کاهش هزینه‌های درمانی می‌شود.

