به گزارش خبرنگار مهر، عیسی گلبینی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح جزئیات اجرای طرح ضربتی مقابله با قاچاق فرآورده‌های فرعی جنگلی اظهار کرد: این طرح به دستور فرماندهی سازمان و به‌صورت همزمان در استان‌های شمالی کشور از اردبیل تا خراسان شمالی طی روزهای ۲۸ و ۲۹ اجرا شد.

وی افزود: در این طرح، فرمانداران به‌صورت مستقیم با نیروهای خود و با ارتباط مستمر با دستگاه قضائی و نیروی انتظامی وارد میدان شدند و تمامی فرماندهان یگان حفاظت شهرستان‌ها نیز حضور میدانی و عملیاتی داشتند.

گلبینی با اشاره به آغاز عملیات از ساعات ابتدایی صبح گفت: هماهنگی‌ها از شب قبل از طریق شبکه‌های ارتباطی و بی‌سیم انجام شد و عملیات تا پایان روز ۲۹ ادامه داشت. شخصاً مدیریت میدانی طرح را در سطح استان بر عهده داشتم و از واحدهای مختلف، از جمله کارخانه‌ها و یگان‌های شهرستانی، بازدید مستقیم انجام شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان ادامه داد: در روز دوم طرح نیز تیم‌های کمکی در شرق و غرب استان توزیع شدند و خوشبختانه با همراهی مؤثر نیروی انتظامی و دستگاه قضائی، عملکرد بسیار خوبی رقم خورد که نقش مهمی در پیشگیری از وقوع تخلفات داشت.

وی با بیان اینکه فصل سرد و بارندگی موجب کاهش حضور مردم در عرصه‌های طبیعی می‌شود، خاطرنشان کرد: همین شرایط می‌تواند بستر تخلف را برای سودجویان فراهم کند، اما با افزایش حضور نیروهای حفاظتی، میزان سوءاستفاده‌ها به حداقل رسید.

گلبینی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۱۰ گشت فعال پیاده، موتوری و خودرویی به‌صورت مستمر در سطح استان فعالیت دارند که این گشت‌ها در قالب سه شیفت هشت‌ساعته برنامه‌ریزی شده‌اند تا پوشش شبانه‌روزی عرصه‌های منابع طبیعی برقرار باشد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان با اشاره به گستره مأموریت‌ها گفت: با وجود حدود ۳۸۰ نیروی استانی و در مجموع ۴۵۲ نیرو، مأموریت حفاظت از بیش از ۵۲۰ هزار هکتار اراضی جنگلی بر عهده یگان است و نیروها مکلف هستند در ۲۴ ساعت شبانه‌روز پاسخگو باشند؛ موضوعی که فشار کاری مضاعفی را به نیروها تحمیل می‌کند.

وی درباره نتایج اجرایی طرح اظهار کرد: در جریان این عملیات، ۱۱ فقره پرونده ماده ۴۸ مربوط به حمل غیرمجاز فرآورده‌های جنگلی تشکیل شد که شامل کشف چوب صنعتی، ۲۰ محموله چوب حمل‌شده با وانت و کشف ۱۰۰ کیلوگرم زغال غیرمجاز است.

گلبینی افزود: همچنین در حوزه کوره‌های زغال غیرمجاز، سه فقره پرونده تشکیل شد که در مجموع ۶ باب کوره غیرمجاز شناسایی و با آن‌ها برخورد قانونی صورت گرفت؛ از جمله دو کوره فعال در شهرستان آزادشهر و چهار کوره در شهرستان گرگان شناسایی شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان ادامه داد: در بخش قطع غیرقانونی درختان نیز یک فقره پرونده ماده ۴۲ تشکیل و بلافاصله پس از وقوع تخلف، پرونده جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال شد.

وی با تأکید بر مشارکت مدیران استان در این طرح گفت: مدیرکل منابع طبیعی استان و تمامی رؤسای شهرستان‌ها به‌صورت مستقیم در اجرای طرح حضور داشتند و بیش از ۹۴۹ مستند عملکردی برای ثبت و گزارش‌دهی ارسال شد.

گلبینی با اشاره به تمدید طرح ضربتی خاطرنشان کرد: با توجه به نتایج مثبت به‌دست‌آمده، این طرح در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و یگان حفاظت با تمام توان از عرصه‌های منابع طبیعی استان صیانت می‌کند.