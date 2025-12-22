  1. استانها
  2. سمنان
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸

آموزش محیط‌زیست در مدارس ابتدایی دامغان آغاز شد

آموزش محیط‌زیست در مدارس ابتدایی دامغان آغاز شد

دامغان- رئیس اداره آموزش محیط‌زیست استان سمنان از اجرای برنامه‌های آموزشی محیط‌زیستی در مدارس ابتدایی دامغان خبر داد و گفت: هدف از این طرح، جلب مشارکت دانش‌آموزان در حفاظت از محیط زیست است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی حسینی نژاد صبح دوشنبه در کارگاه آموزش و توانمندسازی محیط‌زیستی برای مدیران و مراقبان سلامت مدارس ابتدایی دامغان در سالن جلسات شهدای دانش‌آموز اداره آموزش و پرورش این شهرستان، اظهار داشت: رویکرد این طرح ارتقا دانش محیط زیستی در بطن جامعه است.

وی نقش آموزش و فرهنگ سازی در مدارس را مهم دانست و افزود: جلب مشارکت دانش آموزان در حفاظت محیط زیست از اهداف این طرح محسوب می‌شود.

رئیس اداره آموزش اداره کل محیط زیست استان سمنان به استمرار برگزاری این کارگاه‌ها تاکید کرد و اظهار داشت: این قبیل اقدامات بسترسازی مناسب برای اصلاح برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در مدارس فراهم می‌سازد.

حسینی نژاد تصریح کرد: اجرای طرح ملی محیط یار، تغییر اقلیم، مبانی محیط زیست و مدیریت سبز و چرایی و چگونگی حفاظت از محیط زیست از محورهای برگزاری این کارگاه است.

وی ترویج اخلاق و رفتار محیط‌زیستی در جامعه فرهنگیان را مهم دانست و افزود: این کارگاه با نگاه به ارتقای سواد محیط‌زیستی، مدیریت مصرف انرژی و توسعه خانه‌های محیط زیست در مدارس برگزار شده است.

کد خبر 6697933

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها