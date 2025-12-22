به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی حسینی نژاد صبح دوشنبه در کارگاه آموزش و توانمندسازی محیطزیستی برای مدیران و مراقبان سلامت مدارس ابتدایی دامغان در سالن جلسات شهدای دانشآموز اداره آموزش و پرورش این شهرستان، اظهار داشت: رویکرد این طرح ارتقا دانش محیط زیستی در بطن جامعه است.
وی نقش آموزش و فرهنگ سازی در مدارس را مهم دانست و افزود: جلب مشارکت دانش آموزان در حفاظت محیط زیست از اهداف این طرح محسوب میشود.
رئیس اداره آموزش اداره کل محیط زیست استان سمنان به استمرار برگزاری این کارگاهها تاکید کرد و اظهار داشت: این قبیل اقدامات بسترسازی مناسب برای اصلاح برنامههای آموزشی و فرهنگی در مدارس فراهم میسازد.
حسینی نژاد تصریح کرد: اجرای طرح ملی محیط یار، تغییر اقلیم، مبانی محیط زیست و مدیریت سبز و چرایی و چگونگی حفاظت از محیط زیست از محورهای برگزاری این کارگاه است.
وی ترویج اخلاق و رفتار محیطزیستی در جامعه فرهنگیان را مهم دانست و افزود: این کارگاه با نگاه به ارتقای سواد محیطزیستی، مدیریت مصرف انرژی و توسعه خانههای محیط زیست در مدارس برگزار شده است.
نظر شما