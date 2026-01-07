طرح ملی «محیط یار» ویژه مدیران و مراقبان سلامت در گرمسار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی حسینی نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه اجرای طرح محیط یار با حضور جمعی از مدیران و مراقبان سلامت گرمسار در محل اداره محیط زیست این شهرستان، اظهار داشت: رویکرد این دوره‌ها ارتقا فرهنگ زیست محیطی در جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه مدیران و مراقبان سلامت می‌توانند در انتقال آموزه‌های زیست محیطی به جامعه نقش مهم ایفا کنند، افزود: اجرای این طرح نیز گامی در راستای ایجاد تغییرات مثبت در رفتارهای روزمره است.

مسئول اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی محیط زیست استان سمنان با تاکید بر اینکه به دنبال نهادینه سازی مسئولیت پذیری اجتماعی در حوزه محیط زیست هستیم، ابراز داشت: با جلب مشارکت مردمی می‌توان عرصه وسیع محیط زیست به نحو مطلوب حفاظت کرد.

حسینی نژاد تصریح کرد: اجرای طرح ملی محیط یار گرامی در راستای ارتقا سطح آگاهی زیست محیطی و توسعه فرهنگ حفاظت محیط زیست استان سمنان است.

وی با اشاره به اینکه این دوره علاوه بر گرمسار در دامغان و شاهرود نیز اجرا شده است، افزود: برگزاری این دوره‌ها مستمر ادامه دار خواهد بود.