به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمان مرادزاده در حاشیه مراسم تقدیر از شرکت‌کنندگان رویداد انسان و محیط زیست با اشاره به نقش کلیدی آموزش و پرورش در ارتقای سطح آگاهی‌های زیست‌محیطی جامعه، اظهار کرد: آینده محیط زیست کشور در گرو تربیت نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر است و این مهم جز با آموزش صحیح و هدفمند در مدارس و مراکز آموزشی محقق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه درس «انسان و محیط زیست» یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی در میان دانش‌آموزان است، افزود: ضروری است این درس با رویکردی کاربردی‌تر و متناسب با نیازهای استان بوشهر، در مدارس تدریس شود تا دانش‌آموزان با چالش‌ها و ظرفیت‌های محیط زیستی استان خود آشنا شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر همچنین بر لزوم همکاری و تعامل بیشتر میان اداره کل حفاظت محیط زیست و آموزش و پرورش استان تاکید کرد و گفت: برگزاری برنامه‌های آموزشی، کارگاه‌ها و بازدیدهای میدانی می‌تواند نقش مؤثری در نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست در میان دانش‌آموزان داشته باشد.