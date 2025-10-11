  1. استانها
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۵

آشنایی دانش‌آموزان با محیط زیست حس مسئولیت پذیری آنها را تقویت می کند

گناوه- مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه گفت: آشنایی دانش‌آموزان با مباحث محیط زیست حس مسئولیت پذیری آنها را تقویت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله باور عصر شنبه در نشست مشترک با سرپرست اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان با هدف گسترش همکاری‌ها و هماهنگی در اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مرتبط با محیط زیست در مدارس، ضمن اشاره به نقش آموزش و پرورش در تقویت فرهنگ زیست‌محیطی جامعه اظهار کرد: آشنایی دانش‌آموزان با مباحث محیط زیست در مقاطع مختلف تحصیلی می‌تواند حس مسئولیت‌پذیری آنان در قبال طبیعت را تقویت کند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه افزود: آموزش و پرورش با بهره‌گیری از ظرفیت معلمان، مربیان و فعالیت‌های فوق‌برنامه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نسلی آگاه، مسئول و دوستدار محیط زیست باشد.

آموزش زیربنای تغییر رفتار و نگرش در جامعه است

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه نیز در این نشست با ابراز خرسندی از حضور در جمع متولیان آموزش و تربیت نسل آینده گفت: محیط زیست نه تنها میراث نسل امروز بلکه امانتی گرانبها برای آیندگان است و نهاد آموزش و پرورش بهترین بستر برای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از این سرمایه ملی به شمار می‌رود.

زینت اسماعیلی با تأکید بر اینکه آموزش، زیربنای تغییر رفتار و نگرش در جامعه است، اظهار کرد: اگر بخواهیم شهروندانی مسئول، آگاه و دوستدار طبیعت داشته باشیم، باید از مدارس و از دوران کودکی آغاز کنیم.

وی از آمادگی این اداره برای همکاری نزدیک با آموزش و پرورش خبر داد و گفت: برگزاری کارگاه‌ها و اردوهای محیط‌زیستی برای دانش‌آموزان، برگزاری جشنواره‌های دانش آموزی، آموزش معلمان به عنوان سفیران محیط زیست و توسعه مدارس سبز از جمله برنامه‌های مشترکی است که می‌تواند در مدارس این شهرستان اجرا شود.

وی افزود: ما باور داریم که تغییر پایدار از آموزش آغاز می‌شود و با همکاری سازنده میان آموزش و پرورش و محیط زیست، می‌توان آینده‌ای ساخت که در آن فرزندان‌مان در محیطی سالم و ایمن زندگی کنند.

در پایان این نشست، دو طرف بر تداوم همکاری‌ها و اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی و آموزشی در مدارس گناوه به منظور گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست و نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از طبیعت از دوران تحصیل تأکید کردند.

