به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله باور عصر شنبه در نشست مشترک با سرپرست اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان با هدف گسترش همکاری‌ها و هماهنگی در اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مرتبط با محیط زیست در مدارس، ضمن اشاره به نقش آموزش و پرورش در تقویت فرهنگ زیست‌محیطی جامعه اظهار کرد: آشنایی دانش‌آموزان با مباحث محیط زیست در مقاطع مختلف تحصیلی می‌تواند حس مسئولیت‌پذیری آنان در قبال طبیعت را تقویت کند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه افزود: آموزش و پرورش با بهره‌گیری از ظرفیت معلمان، مربیان و فعالیت‌های فوق‌برنامه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نسلی آگاه، مسئول و دوستدار محیط زیست باشد.

آموزش زیربنای تغییر رفتار و نگرش در جامعه است

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه نیز در این نشست با ابراز خرسندی از حضور در جمع متولیان آموزش و تربیت نسل آینده گفت: محیط زیست نه تنها میراث نسل امروز بلکه امانتی گرانبها برای آیندگان است و نهاد آموزش و پرورش بهترین بستر برای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از این سرمایه ملی به شمار می‌رود.

زینت اسماعیلی با تأکید بر اینکه آموزش، زیربنای تغییر رفتار و نگرش در جامعه است، اظهار کرد: اگر بخواهیم شهروندانی مسئول، آگاه و دوستدار طبیعت داشته باشیم، باید از مدارس و از دوران کودکی آغاز کنیم.

وی از آمادگی این اداره برای همکاری نزدیک با آموزش و پرورش خبر داد و گفت: برگزاری کارگاه‌ها و اردوهای محیط‌زیستی برای دانش‌آموزان، برگزاری جشنواره‌های دانش آموزی، آموزش معلمان به عنوان سفیران محیط زیست و توسعه مدارس سبز از جمله برنامه‌های مشترکی است که می‌تواند در مدارس این شهرستان اجرا شود.

وی افزود: ما باور داریم که تغییر پایدار از آموزش آغاز می‌شود و با همکاری سازنده میان آموزش و پرورش و محیط زیست، می‌توان آینده‌ای ساخت که در آن فرزندان‌مان در محیطی سالم و ایمن زندگی کنند.

در پایان این نشست، دو طرف بر تداوم همکاری‌ها و اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی و آموزشی در مدارس گناوه به منظور گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست و نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از طبیعت از دوران تحصیل تأکید کردند.