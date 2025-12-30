عماد رحمانی یکی از کارگردانان انیمیشن «افسانه سپهر» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت اکران این انیمیشن در سینماها گفت: اکران عمومی فیلم ما کمتر از یک هفته است که آغاز شده است و در روزهای اولیه سالن‌های کمی به فیلم ما اختصاص داده شده بود. فیلم هنوز به صورت رسمی تبلیغات محیطی مانند بیلبورد یا عکس سردر سینماها را آغاز نکرده و تنها با تبلیغات شبکه پویا در حال نمایش است.

وی تاکید کرد: مخاطب هدف ما کودکان هستند و متاسفانه اکنون در فصل امتحانات مدارس قرار داریم و امیدواریم با پایان فصل امتحانات بچه‌های بیشتری برای تماشای «افسانه سپهر» به سینماها بیایند. ما اکنون نیز از این استقبال اولیه خوشحالیم و امیدواریم با آغاز تبلیغات رسمی و فراهم شدن شرایط بهتر، شاهد بهبود وضعیت فروش باشیم.

دنبال قهرمان دست‌نیافتنی نبودیم

این کار گردان درباره گروه سنی هدف انیمیشن «افسانه سپهر» بیان کرد: هدف اصلی این اثر، کودکان بالای هفت سال تا حدود ۱۴ یا ۱۵ سال است. ما در طراحی شخصیت اصلی یعنی «سپهر»، عمداً از ایجاد یک قهرمان دست‌نیافتنی و بی‌نقص پرهیز کردیم. او فردی است که گاهی شیطنت می‌کند، می‌ترسد، مسئولیت‌پذیری را می‌آموزد و گاهی نیز لج بازی می‌کند. این ویژگی‌ها به منظور ایجاد امکان همذات‌پنداری و همراهی بیشتر کودک با شخصیت و شکل‌گیری یک دل‌مشغولی در طول روایت داستان طراحی شده‌اند.

وی درباره بازخورد مخاطبان نسبت به این انیمیشن گفت: بهترین مواجهه ما با مخاطبان کودک در جشن افتتاحیه انیمیشن با حضور ۵۰۰ کودک بود و همچنین در بازدیدهایم از سالن‌های سینما سرشار از شور و اشتیاق شدم. برخی از بچه‌ها به من می‌گفتند «عمو خیلی ممنونم که برای ما فیلم ساختی. لطفاً قسمت دوم را هم بسازید». این برای من به عنوان کسی که پیش از این یک انیمیشن بزرگسال به نام «شمشیر و اندوه» ساخته بودم، بسیار جذاب و دلنشین بود.

رحمانی تاکید کرد: «شمشیر و اندوه» در ایران اکران نشد و فقط پخش بین‌المللی داشت.

کارگردان «شمیر و اندوه» تصریح کرد: «افسانه سپهر» برای نخستین بار در جشنواره فیلم فجر رونمایی شد. جشنواره فیلم فجر به طور کلی فضای جدی دارد و مخاطب کودک خیلی در این رویداد تعریف شده نیست. نخستین مواجهه جدی ما با مخاطبان کودک در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان رقم خورد.

وی درباره تغییرات نسخه اکران این فیلم نسبت به نسخه جشنواره فیلم فجر توضیح داد: نسخه در حال اکران تغییرات عمده‌ای نسبت به نسخه نمایش داده شده در جشنواره فجر دارد. مهم‌ترین تغییر، کوتاه‌تر شدن فیلم از ۸۷ دقیقه به ۸۰ دقیقه و ۴۳ ثانیه است تا کودکان در سالن سینما خسته نشوند. علاوه بر این، با توجه به بازخوردها به ویژه از جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان که مخاطبان و داوران کودک زیادی داشت، تعدیل‌هایی در برخی سکانس‌ها انجام شد. برای مثال، صحنه‌هایی که ممکن بود برای کودکان ترسناک به نظر برسد، مانند برخی صحنه‌های مربوط به غول‌ها یا شخصیت شرور پایانی فیلم، بازنگری شدند تا جنبه فانتزی و کودکانه‌تری پیدا کنند.

تغییر تیم دوبله «افسانه سپهر»

رحمانی در واکنش به برخی انتقادها نسبت به دوبله «افسانه سپهر» در جشنواره فیلم فجر اظهار کرد: تهیه‌کننده فیلم تصمیم گرفت که برای اکران عمومی بازنگری در دوبله این انیمیشن انجام دهد. درواقع این تصمیم واکنشی به برخی انتقادات بود و تصمیم گرفتیم که از صداهای آشناتر و برخی شوخی‌ها در دوبله استفاده کنیم. هرچند که ما از کیفیت تیم دوبله قبلی نیز راضی بودیم اما سعی کردیم «افسانه سپهر» را در اکران عمومی برای مخاطبان شیرین‌تر کنیم.

وی درباره کیفیت انیمیشن و تکنیک‌های به کار رفته در آن توضیح داد: «افسانه سپهر» محصول یک سال و نیم پیش تیم ما است و من ادعا نمی‌کنم که بالاترین سطح کیفیت را دارد اما این اثر موفقیت‌های بین‌المللی داشته و جوایز معتبری دریافت کرده است که خود گواهی بر استانداردهای کیفی آن است. طبیعتاً با گذشت زمان و کسب تجربه، کیفیت آثار تولیدی ما ارتقا می‌یابد. به طور مثال پروژه جدید ما به نام «نگهبانان خورشید» که مراحل میکس را می‌گذراند، از نظر فنی و بصری گامی به جلو نسبت به «افسانه سپهر» است.

این کارگردان در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند تمرکز اصلی مهوا روی ساخت بازی است تا انیمیشن سینمایی گفت: مجموعه‌ای از تیم‌ها در مهوا فعالیت می‌کنند مثلاً خود ما گاهی مشغول ساخت بازی می‌شویم و گاهی انیمیشن، اما هرگز این ۲ پروژه را با هم قاطی نمی‌کنیم و هرکدام کاملاً فضای مستقلی دارند. ما با کسب تجربه و بررسی بازخوردهای مخاطبان داخلی و خارجی سعی می‌کنیم که رشد کنیم.

وی ادامه داد: به طور کلی، صنعت انیمیشن ایران در سال‌های اخیر روندی روبه رشد را آغاز کرده است. مثلاً سال‌ها قبل هیچ انیمیشنی در جشنواره فجر حضور نداشت اما طبق صحبت‌های من با مسئولان جشنواره تاکنون ۳ انیمیشن به صورت قطعی به جشنواره فیلم فجر رسیده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که انیمیشن در ایران تازه شکل صنعتی خود را پیدا کرده است و ما مطمئن هستیم که در آینده‌ای نزدیک، صنعت انیمیشن ایران حرف‌های جدی‌تری برای گفتن در سطح جهانی خواهد داشت.

جزئیاتی از ساخت «نگهبانان خورشید»

رحمانی درباره ساخت انیمیشن جدید خود به نام «نگهبانان خورشید» اظهار کرد: این اثر یک فیلم فانتزی ماجراجویانه با پس‌زمینه ایران معاصر است. داستان درباره ۲ پسر ۱۰ ساله است که در یک منطقه باستانی متوجه حضور گروهی سارق آثار تاریخی می‌شوند. این اتفاق منجر به بیداری یک نگهبان افسانه‌ای شده و این ۲ کودک همراه او برای بازپس گرفتن اثر ربوده شده وارد ماجرایی می‌شوند.

این کارگردان درباره احتمال حضور این انیمیشن در جشنواره فجر گفت: این پروژه حاصل همکاری مجدد تیم «افسانه سپهر» است که پس از پایان آن کار، روی این اثر جدید متمرکز شدند. کارگردانی این فیلم بر عهده من و آقای مهرداد محرابی است. از نظر بصری و فضاسازی نیز تفاوت‌های چشمگیری با اثر قبلی دارد. هم اکنون میکس اولیه «نگهبانان خورشید» به اتمام رسیده و برای داوری جشنواره فیلم فجر امسال ارسال شده است. امیدواریم در صورت پذیرش، نخستین نمایش آن در سی و دومین جشنواره فیلم فجر باشد.