به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، فراخوان این دوره از مسابقه برای عکاسان خبری حرفهای منتشر شده و شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) از طریق پایگاههای رسمی مسابقه به زبانهای روسی و انگلیسی ارسال کنند. این رقابت به یاد آن دری استنین، عکاس خبری گروه رسانهای «راسیا سگودنیا» برگزار میشود که تابستان سال ۲۰۱۴ در جریان مأموریت خبری در نزدیکی دونتسک جان باخت.
دیمیتری کیسیلیف، رئیس کل گروه رسانهای بینالمللی «راسیا سگودنیا»، با اشاره به آغاز دوازدهمین دوره این رقابت گفت: مسابقه آن دری استنین برای دوازدهمین بار آماده پذیرش آثار عکاسان است و هر سال این رویداد با شور و انتظار همراه میشود.
وی با بیان اینکه امسال بخش تازهای به مسابقه افزوده شده است، توضیح داد: بخش «انرژی زندگی» برای نخستین بار به رقابتها اضافه شده و امکان حضور عکاسان ۳۴ سال به بالا را فراهم میکند. به گفته کیسیلیف، مأموریت اصلی این مسابقه همچنان کشف نامهای جدید و ایجاد فرصت برای عکاسان جوان است، در کنار آنکه حضور عکاسان باتجربه میتواند استانداردهای حرفهای الهامبخشی برای نسل جوان ایجاد کند.
این مسابقه در ۶ بخش «خبرهای اصلی»، «ورزش»، «سیاره من»، «پرتره؛ قهرمان عصر ما»، «نما از بالا» و بخش جدید «انرژی زندگی» برگزار میشود. در بخشهای «خبرهای اصلی»، «سیاره من» و «پرتره؛ قهرمان عصر ما» امکان ارسال تکعکس و مجموعهعکس وجود دارد، در حالی که در بخشهای «ورزش» و «نما از بالا» تنها تکعکس پذیرفته میشود. پنج بخش نخست ویژه عکاسان ۱۸ تا ۳۳ سال است و بخش «انرژی زندگی» به عکاسان ۳۴ سال به بالا اختصاص دارد.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، جوایز این مسابقه در سال ۲۰۲۶ شامل ۱۲۵ هزار روبل برای نفر اول، ۱۰۰ هزار روبل برای نفر دوم و ۷۵ هزار روبل برای نفر سوم در هر بخش خواهد بود. برنده جایزه بزرگ مسابقه نیز ۷۰۰ هزار روبل دریافت میکند. مراسم اهدای جوایز طبق سنت همیشگی، در بازه سپتامبر تا نوامبر ۲۰۲۶ در مسکو برگزار خواهد شد.
در سالهای گذشته، داورانی از جمله ولادیمیر ویاتکین، گابریل چکونی، صفا کاراجان و خوآن کانیته در هیأت داوران این مسابقه حضور داشتهاند و عکاسانی از کشورهای مختلف موفق به کسب جوایز آن شدهاند. آثار برگزیده این رقابت نیز هر ساله در قالب تورهای نمایشگاهی در شهرهای مختلف روسیه و سایر کشورها به نمایش گذاشته میشود.
خبرگزاری مهر نیز همانند دوره گذشته، به عنوان شریک رسانهای بینالمللی مسابقه آن دری استنین حضور دارد و قرار است نمایشگاه آثار برگزیده این دوره، مانند دوره پیشین، در تهران برگزار شود. این حضور رسانهای و برگزاری نمایشگاه در ایران، در راستای گسترش تعاملات حرفهای و معرفی جریان عکاسی خبری معاصر جهان به مخاطبان ایرانی ارزیابی میشود.
مسابقه بینالمللی عکاسی خبری آن دری استنین تحت نظارت کمیسیون روسیه در یونسکو و با هدف حمایت از عکاسان جوان و جلب توجه افکار عمومی به چالشها و تحولات عکاسی خبری معاصر برگزار میشود و طی بیش از یک دهه گذشته به یکی از رویدادهای شاخص این حوزه در سطح بینالمللی تبدیل شده است.
