۱ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴

جلسه قرارگاه جهاد تبیین خوزستان برگزار شد

اهواز - جلسه قرارگاه جهاد تبیین خوزستان در اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه قرارگاه جهاد تبیین خوزستان پیش از ظهر امروز دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان و مدیران نهادهای فرهنگی و انقلابی استان در اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان، برگزار شد.

در این نشست، سردار عبدالرضا حاجتی مدیرکل حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان، شهریاری دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خوزستان و حجت‌الاسلام سلطانی مسئول بنیاد خاتم‌الاوصیا در استان، به‌عنوان اعضای حاضر، درباره الزامات تقویت جریان جهاد تبیین به تبادل نظر پرداختند.

حاضران در جلسه با اشاره به شرایط پیچیده جنگ رسانه‌ای و ترکیبی، تأکید کردند که پراکنده‌کاری و اقدامات جزیره‌ای در حوزه فرهنگ و رسانه، پاسخگوی حجم شبهات و عملیات روانی دشمن نیست و ضروری است نهادهای فرهنگی استان با هماهنگی، تقسیم نقش و هم‌افزایی واقعی وارد میدان شوند.

در ادامه این نشست، طراحی برنامه‌های مشترک برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، روایت مؤثر دفاع مقدس و پاسخ مستدل به شبهات در فضای رسانه‌ای و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای استان تأکید شد.

در پایان مقرر شد کارگروه‌های تخصصی با محوریت تولید محتوای هدفمند، برگزاری نشست‌ها و همایش‌های تبیینی و آموزش نیروهای فعال در این عرصه تشکیل شود و طرح‌های عملیاتی مشترک در کوتاه‌مدت به مرحله اجرا برسد؛ اقدامی که هدف آن تقویت گفتمان انقلاب اسلامی و مواجهه فعال با جنگ ترکیبی دشمن در حوزه فرهنگ و رسانه عنوان شد.

