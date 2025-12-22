جلسه قرارگاه جهاد تبیین خوزستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه قرارگاه جهاد تبیین خوزستان پیش از ظهر امروز دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان و مدیران نهادهای فرهنگی و انقلابی استان در اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان، برگزار شد.
در این نشست، سردار عبدالرضا حاجتی مدیرکل حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس خوزستان، شهریاری دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خوزستان و حجتالاسلام سلطانی مسئول بنیاد خاتمالاوصیا در استان، بهعنوان اعضای حاضر، درباره الزامات تقویت جریان جهاد تبیین به تبادل نظر پرداختند.
حاضران در جلسه با اشاره به شرایط پیچیده جنگ رسانهای و ترکیبی، تأکید کردند که پراکندهکاری و اقدامات جزیرهای در حوزه فرهنگ و رسانه، پاسخگوی حجم شبهات و عملیات روانی دشمن نیست و ضروری است نهادهای فرهنگی استان با هماهنگی، تقسیم نقش و همافزایی واقعی وارد میدان شوند.
در ادامه این نشست، طراحی برنامههای مشترک برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، روایت مؤثر دفاع مقدس و پاسخ مستدل به شبهات در فضای رسانهای و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان، فعالان فرهنگی و رسانهای استان تأکید شد.
در پایان مقرر شد کارگروههای تخصصی با محوریت تولید محتوای هدفمند، برگزاری نشستها و همایشهای تبیینی و آموزش نیروهای فعال در این عرصه تشکیل شود و طرحهای عملیاتی مشترک در کوتاهمدت به مرحله اجرا برسد؛ اقدامی که هدف آن تقویت گفتمان انقلاب اسلامی و مواجهه فعال با جنگ ترکیبی دشمن در حوزه فرهنگ و رسانه عنوان شد.
