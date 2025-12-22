سردار حسن پور: محموله ۴۷۱ میلیاردی قاچاق در بندرانزلی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسن پور ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به تلاش‌های شبانه روزی پلیس برای جلوگیری از وقوع جرایم در سطح جامعه اظهار کرد: اگر همه افراد جامعه نسبت به اتفاقات و رویدادهای اطراف خود حساس باشند و احساس مسئولیت کنند، قطعاً امنیت مطلوب‌تری را می‌توان در آن جامعه برقرار کرد.

وی در ادامه افزود: مأموران انتظامی شهرستان انزلی در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری کالای قاچاق در محدوده این شهرستان، پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از یک انبار، ۱۸۷۰ مترمربع سنگ نمای ساختمانی قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان گیلان با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش کالای کشف شده را ۴۷۱ میلیارد ریال برآورد کردند تصریح کرد: در این پرونده یک متهم ساله ۴۵ شناسایی و برای ادامه مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام ارشد انتظامی در پایان با بیان تداوم طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا در استان خاطرنشان کرد: شهروندان به منظور مبارزه هدفمند پلیس با پدیده نابهنجار قاچاق، می‌توانند در صورت مشاهده افراد یا فعالیت خودروهای حمل کالای قاچاق و تردد آنها در سطح محورهای مواصلاتی، موضوع را برای بررسی تخصصی، از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.