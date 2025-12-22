ضربه سنگین مالی به شبکه قاچاق موادمخدر در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی کشف یک محموله ۳۱۶ کیلوگرمی موادمخدر شیشه در سال ۱۴۰۳ توسط مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان و دستگیری هشت نفر از سرشبکه‌ها و اعضای فعال این باند سازمان‌یافته، بررسی‌های تخصصی دقیق مأموران برای ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان و شناسایی درآمدهای نامشروع حاصل از فروش موادمخدر آغاز شد.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان با هماهنگی مقام قضائی و در اجرای دقیق طرح مسدودسازی جریان‌های مالی ناشی از جرایم سازمان‌یافته، با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی موفق شدند شمار قابل توجهی از حساب‌ها، املاک و خودروهای متعلق به اعضای اصلی باند و وابستگان آن‌ها را شناسایی و توقیف کنند.

این مقام ارشد انتظامی استان در ادامه تصریح کرد: در این عملیات ۶۴۳ حساب بانکی، ۲۴ باب املاک ومستغلات شامل: ۱۲ باب در استان بوشهر، ۱۱ باب در تهران، یک باب در گیلان، یک شرکت ثبتی در تهران و ۱۵ دستگاه خودرو متعلق به مرتبطین اصلی این باند شناسایی شد که مجموع ارزش مالی این اموال و میزان گردش حساب‌های بانکی آنان ۹۲۵ میلیارد تومان ارزیابی شده است.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به اشراف اطلاعاتی پلیس در رصد جریان‌های مالی نامشروع، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق موادمخدر صرفاً محدود به کشف محموله‌ها نیست، بلکه برخورد بنیادین با ساختار اقتصادی و مالی این شبکه‌ها، راهبرد اصلی پلیس در از بین بردن چرخه سود و استمرار جرم است.

وی در ادامه افزود: کلیه اموال شناسایی‌شده به‌صورت قانونی توقیف و برای انجام مراحل قضائی به مقام قضائی ارجاع شده است.

سردار جاویدان با تأکید بر استمرار طرح‌های هوشمند پلیس در راستای برخورد با جرایم سازمان‌یافته و پولشویی ناشی از قاچاق موادمخدر تصریح کرد: پلیس با قدرت، دقت و هماهنگی کامل با دستگاه قضائی، اجازه نخواهد داد سود حاصل از جرایم، در چرخه تخریب اقتصادی کشور جریان پیدا کند.

این مقام ارشد انتظامی استان در پایان از عموم مردم فهیم و قدرشناس استان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با قاچاق موادمخدر یا پولشویی، از طریق تماس با شماره ۱۲۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و یا از طریق تماس با شماره مرکز فوریت‌های ۱۱۰، پلیس را در مبارزه قاطع با این پدیده شوم و زیان‌بار یاری دهند.