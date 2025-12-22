پلمب ۱۲ واحد صنفی متخلف بهداشتی در ایذه

به گزارش خبرنگار مهر، افشین یوسفی پیش از ظهر امروز دوشنبه در تشریح جزئیات این اقدام اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح نظارت بر واحدهای صنفی و در پی بازرسیهای کارشناسان بهداشت محیط، ۱۲ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت کامل موازین بهداشتی، با دستور قضائی پلمب شدند.
وی افزود: این واحدهای پلمبشده شامل یک باشگاه ورزشی، یک سوپرمارکت، چهار فروشگاه مواد غذایی، یک قصابی، دو نانوایی، یک لبنیاتی، یک فروشگاه پروتئینی و یک اغذیهفروشی هستند که تخلفات بهداشتی آنها در جریان بازرسیها احراز شد.
رئیس مرکز بهداشت ایذه با تأکید بر استمرار این بازرسیها گفت: بازرسیها بهصورت مستمر و بدون اطلاع قبلی از تمامی واحدهای صنفی، بزرگ و کوچک، انجام میشود و با واحدهای متخلف مطابق قانون و با هدف صیانت از سلامت عمومی برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
یوسفی در پایان از شهروندان شهرستان ایذه درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه بیتوجهی به ضوابط بهداشتی در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاعرسانی کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.
