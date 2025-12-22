  1. استانها
  2. خوزستان
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

پلمب ۱۲ واحد صنفی متخلف بهداشتی در ایذه

ایذه - رئیس مرکز بهداشت ایذه از پلمب ۱۲ واحد صنفی متخلف در این شهرستان به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین یوسفی پیش از ظهر امروز دوشنبه در تشریح جزئیات این اقدام اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح نظارت بر واحدهای صنفی و در پی بازرسی‌های کارشناسان بهداشت محیط، ۱۲ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت کامل موازین بهداشتی، با دستور قضائی پلمب شدند.

وی افزود: این واحدهای پلمب‌شده شامل یک باشگاه ورزشی، یک سوپرمارکت، چهار فروشگاه مواد غذایی، یک قصابی، دو نانوایی، یک لبنیاتی، یک فروشگاه پروتئینی و یک اغذیه‌فروشی هستند که تخلفات بهداشتی آن‌ها در جریان بازرسی‌ها احراز شد.

رئیس مرکز بهداشت ایذه با تأکید بر استمرار این بازرسی‌ها گفت: بازرسی‌ها به‌صورت مستمر و بدون اطلاع قبلی از تمامی واحدهای صنفی، بزرگ و کوچک، انجام می‌شود و با واحدهای متخلف مطابق قانون و با هدف صیانت از سلامت عمومی برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

یوسفی در پایان از شهروندان شهرستان ایذه درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه بی‌توجهی به ضوابط بهداشتی در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع‌رسانی کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

