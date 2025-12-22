واکنش «دنیس» به حضور در تیم ملی فوتبال ایران/مشکل قبول تابعیت مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به جام جهانی و افزایش حساسیت‌ها نسبت به انتخاب بازیکنان نهایی، توجه کادر فنی تیم ملی ایران تنها معطوف به لیگ برتر ایران نیست.

در سال‌های اخیر، بازیکنان ایرانی یا دارای ریشه ایرانی شاغل در فوتبال اروپا، همواره به‌عنوان گزینه‌هایی بالقوه مورد توجه بوده‌اند. حالا نام «دنیس اِکرت آیِنسا»، مهاجم باشگاه استاندارد لیژ بلژیک، بار دیگر در فضای رسانه‌ای مطرح شده؛ بازیکنی با ریشه‌های آلمانی، اسپانیایی و ایرانی که می‌تواند در صورت حل مسائل هویتی و اداری، گزینه‌ای متفاوت برای تیم ملی ایران باشد.

در کنار ریشه‌های آلمانی و اسپانیایی، «دنیس اِکرت آیِنسا» دارای اصالت ایرانی نیز هست. موضوعی که این پرسش را به‌وجود آورده آیا همین پیوند خانوادگی می‌تواند درهای حضور در جام جهانی را به روی او باز کند یا خیر.

پاییز گذشته، لیگ حرفه‌ای بلژیک شاهد اضافه شدن یک بازیکن ایرانی جدید بود. علیرضا جهانبخش که زمانی با انتقالی ۲۲ میلیون یورویی راهی برایتون شده بود، حالا فصل تازه‌ای از دوران حرفه‌ای خود را در تیم دندر آغاز کرده است. جهانبخش پس از مدتی دوری از میادین، با هدف بازی کردن و حفظ آمادگی در آستانه جام جهانی، تصمیم گرفت بار دیگر دقایق حضور در زمین را تجربه کند.

او در این مسیر، از الگوی چند هم‌وطن خود پیروی کرده است. جهانبخش در گفت‌وگو با DAZN می‌گوید: «در سال‌های اخیر، چند بازیکن ایرانی خوب در بلژیک فعال بوده‌اند.» او در این میان به نام‌هایی چون کاوه رضایی، علی قلی‌زاده و علیرضا بیرانوند اشاره می‌کند.

با این حال، جهانبخش نامی غیرمنتظره را نیز مطرح می‌کند: «دنیس اِکرت آیِنسا هم ریشه‌ ایرانی دارد. امیدوارم بتواند در آینده نقشی برای ما ایفا کند، هرچند در حال حاضر چنین چیزی هنوز محقق نشده است.»

اصالت ایرانی دنیس اکرت موضوع تازه‌ای نیست، اما در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد مهاجم استاندارد لیژ به انتقال تابعیت ورزشی نزدیک باشد.

پرونده‌ای پیچیده و مبهم

دنیس چند ماه پیش درباره وضعیت خود برای حضور در تیم ملی ایران توضیح داده بود: «پدر من از پدری ایرانی و مادری غیرایرانی بوده است، اما پاسپورت ایرانی ندارد. پدربزرگم ایرانی بود، اما فوت کرده است. این موضوع همه چیز را بسیار دشوار می‌کند؛ حتی نمی‌دانم از کجا باید برای درخواست تابعیت شروع کنم. همه چیز به این پدر بزرگ ربط دارد.»

او در ادامه افزود: «قبلاً یک بار با من تماس گرفتند تا درباره وضعیتم سوال کنند، اما در حد همان بود. هیچ چیز مشخصی وجود ندارد. صادقانه بگویم، هیچ اطلاعاتی درباره این موضوع ندارم و خودم هم پیگیر آن نیستم. چون مدارک ایرانی را ندارم، دعوت رسمی هم دریافت نکرده‌ام.»

حالا این پرسش مطرح است که آیا شرایط در آینده تغییر خواهد کرد یا نه. علیرضا جهانبخش، به‌عنوان کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که شناخت دقیقی از فضای تیم دارد، بی‌دلیل به نام دنیس اِکرت آیِنسا اشاره نکرده است؛ چرا که فرصت حضور در جام جهانی، امتیازی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد.