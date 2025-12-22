به گزارش خبرگزاری مهر، الناز کیوانی، مدیرکل دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست، در جشنواره تجلیل از پژوهشگران، نوآوران و فناوران برتر که صبح امروز اول دی ماه در سالن همایش‌های بین‌المللی شهدای محیط زیست برگزار شد گفت: پژوهش به ما کمک می‌کند مسائل را دقیق‌تر ببینیم و برای آن‌ها راهکارهای علمی بیابیم و از آزمون و خطاهای پیاپی پرهیز کنیم. بی‌توجهی به پژوهش، منجر به تصمیم‌گیری‌های سطحی و بدون پشتوانه علمی خواهد شد.

وی افزود: پروژه‌هایی که مبتنی بر پژوهش نباشند، با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند. غفلت از پژوهش و فناوری به معنای عقب‌ماندن از رقابت جهانی است. در دنیای امروز که سرعت تغییرات بسیار بالاست، نمی‌توان از فناوری فاصله گرفت؛ چراکه در این صورت ناچار خواهیم بود همان فناوری‌ها را با هزینه‌های چندبرابری وارد کنیم.

وی تصریح کرد: امیدواریم با استفاده از پژوهش‌های محیط زیستی و ابزار نوین فناورانه، اقدامات کیفی مناسب را در مسیر دستیابی به اهداف محیط زیستی انجام دهیم.

