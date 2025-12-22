  1. بین الملل
رسانه آمریکایی مدعی تخلیه خانواده‌های دیپلمات‌های روسیه از ونزوئلا شد

یک رسانه آمریکایی مدعی شد که روسیه روند تخلیه خانواده‌های دیپلمات‌های این کشور از ونزوئلا را آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس نیوز، وزارت امور خارجه روسیه روند تخلیه خانواده‌های دیپلمات‌های این کشور از ونزوئلا را آغاز کرده است.

یک مقام اطلاعاتی اروپایی که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با این شبکه اعلام کرد: این اقدام به دلیل حساسیت بالای شرایط امنیتی صورت گرفته است.

سی‌بی‌اس نیوز اعلام کرد که همزمان با این تحولات، واکنش‌های بین‌المللی نسبت به اقدامات اخیر آمریکا در قبال ونزوئلا ادامه دارد.

در همین راستا، لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهوری برزیل در اظهاراتی آخر هفته گذشته هشدار داد که هرگونه مداخله نظامی در ونزوئلا می‌تواند به یک فاجعه انسانی منجر شود.

