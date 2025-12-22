  1. جامعه
اجرای دو روزه طرح زوج‌وفرد از درب منازل در تهران از فردا

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای طرح زوج‌وفرد از درب منازل در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از ساعت ۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، سه شنبه دوم و چهارشنبه سوم دی ماه، طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ از درب منزل در شهر تهران اجرا می‌شود.

سردار موسوی پور در پایان گفت: علیرغم اینکه تردد زوج و فرد توسط دوربین‌های شهرداری مستقر در سطح شهر رصد و پایش می‌شوند، پلیس راهور تهران بزرگ نیز با استقرار تیم‌های گشتی در ورودی‌ها و گلوگاه‌های مورد نظر در سطح شهر نسبت به رصد تخلف خودروهایی که زوج و فرد را رعایت نمی‌کنند، و نیز نسبت به ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا هم اقدام می‌کند.

وی همچنان افزود: قابل ذکر است تردد سرویس‌های مدارسی که قبلاً مجوز دریافت کرده بودند نیز بلامانع است. همچنین خودروهای هیبریدی و برقی در سطح شهر تهران می‌توانند تردد کنند و صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع خواهد بود.

