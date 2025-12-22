بهاروند: بارش ۴۹ میلیمتری اصفهان را از نرمال فراتر برد

آرش بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌های اخیر در استان اصفهان اظهار کرد: پهنه استان اصفهان در چند روز اخیر به صورت میانگین ۴۹ میلیمتر بارش دریافت کرد.

وی با بیان اینکه میزان بارش‌ها در سال آبی جاری نسبت به بلند مدت بیشتر از نرمال بوده است، ادامه داد: بارش نرمال در این بازه زمانی ۴۲ میلیمتر بوده که دریافت ۴۹ میلیمتر بارش به معنای فراتر از نرمال است.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه این میزان بارش به معنای دریافت ۲۹ درصد از بارش مورد نیاز در سال آبی است، تصریح کرد: ما در طول سال آبی باید ۱۶۶.۷ میلیمتر بارش دریافت کنیم که تاکنون ۲۹ درصد آن را دریافت کرده‌ایم.

کاهش دما در اصفهان ۴ درجه بیشتر از میانگین کشوری

وی در ادامه با بیان اینکه به لحاظ دمایی نیز طی چند روز اخیر شاهد کاهش ۷ درجه دمای هوا در استان اصفهان بودیم، ابراز کرد: میانگین کاهش دما در کشور ۳ درجه سانتیگراد بود که میزان در استان اصفهان بالاتر از میانگین کشوری و به معنای ایجاد فشار به حامل‌های انرژی است.

وسعت بارش‌های اخیر نمی‌تواند حاصل باروری ابرها باشد

بهاروند در خصوص برخی اظهار نظرات در خصوص بارورسازی ابرها به منظور ایجاد بارش‌های اخیر نیز گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم و وزارت نیرو در این زمینه باید پاسخگو باشد اما با توجه به نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی این بارش‌ها از قبل پیش بینی شده بود، اگر باروری صورت گرفته باشد بارش‌ها با این وسعت نمی‌تواند حاصل باروری ابرها باشد.

وی در خصوص پیش بینی بارش‌ها در روزهای آینده نیز ابراز کرد: هفته آینده نیز سامانه بارشی. ل خواهیم داشت که به آن ایام نزدیکتر شویم می‌توان جزئیات بیشتر این سامانه را اعلام کرد.

پایداری هوا تا چند روز آینده در اصفهان

وی در ادامه در خصوص افزایش حجم آلاینده‌ها در شهر اصفهان و مناطق صنعتی نیز گفت: ما دو روز گذشته هشدار سطح زرد هواشناسی را در خصوص پایداری جو و احتمال افزایش آلاینده‌ها صادر کردیم.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: پیش بینی ما این بود که امروز بعد از ظهر کیفیت هوا کاهش یابد و برای چند روز آینده نیز پایداری هوا را داریم که البته حجم آلاینده‌ها شدت و ضعف خواهد داشت.

وی تصریح کرد: البته بسته به شرایط جوی همچنین میزان انتشار آلاینده‌ها احتمال صدور هشدار نارنجی نیز وجود خواهد داشت.