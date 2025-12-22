مجارستان: تحریم‌ روسیه، اروپا را نابود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ویکتور اوربان نخستوزیر مجارستان گفت تحریمهایی که با هدف شکست روسیه اعمال شد، در نهایت اروپا را نابود کرد.
وی طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بروکسل وعده داده بود تحریمها مسکو را نابود خواهد کرد، اما اروپا را نابود کرد. قیمت انرژی سر به فلک کشید، رقابتپذیری از بین رفت و اروپا از رشد عقب ماند.
نخستوزیر مجارستان تأکید کرد که این وضعیت بهای تصمیمهای نادرست است و بهجای تشدید تنشها، باید به سمت مذاکره رفت.
دولت مجارستان از آغاز بحران اوکراین همواره بر حلوفصل سریع آن، صرفاً از راههای مسالمتآمیز تأکید داشته است. اوربان بارها گفته است که اقدامات نظامی در اوکراین و تحریمهای غرب علیه روسیه، بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد یورو به اقتصاد مجارستان خسارت وارد کرده است.
