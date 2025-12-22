  1. استانها
معروفی: یک نفر در اثر سهل انگاری در کار با بنزین در بوکان جان باخت

ارومیه- رئیس آتش نشانی بوکان گفت: سهل انگاری در کار با بنزین در بوکان منجر به جان باختن یک نفر و مصدومیت دو نفر دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول معروفی در این زمینه افزود: روز دوشنبه پس از اطلاع مردمی مبنی بر آتش گرفتن یک دستگاه خودرو در منزلی در کوچه ره شه مه این شهر بلافاصله دو تیم از امدادگران و آتش نشانان ایستگاه‌های ۱ و ۴ و نیز ستاد فرماندهی این سازمان به محل اعزام شدند.

معروفی در ادامه توضیح داد: این حادثه متأسفانه ایجاد انفجار و آتش سوزی در پارکینگ مذکور بود که اضافه بر انفجار و آتش سوزی؛ دو نفر نیز از ناحیه دست و صورت دچار سوختگی شده و به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس آتش نشانی بوکان افزود: این حادثه بنا به اعلام حاضرین سهل انگاری در کار با بنزین و شستشوی موتور خودرو با بنزین بوده که متأسفانه باعث رویداد این اتفاق شد.

