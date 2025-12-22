مسمومیت ۹ نفر با گاز منوکسیدکربن در ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، سه دستگاه آمبولانس به همراه تیم‌های درمانی به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارائه خدمات اولیه، تمامی مصدومان که همگی خانم بودند، برای ادامه مراقبت‌های درمانی به بیمارستان مهر ملایر انتقال یافتند.

وی افزود: خوشبختانه با اقدام به‌موقع نیروهای اورژانس، وضعیت عمومی این افراد تحت کنترل قرار گرفت. هشدار اورژانس برای پیشگیری از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه علائم مشکوک به مسمومیت مانند سردرد، سرگیجه، تهوع و ضعف، بلافاصله با شماره ۱۱۵ تماس گرفته و از اقدامات خودسرانه پرهیز کنند.

وی همچنین نکات آموزشی زیر را برای پیشگیری از چنین حوادثی متذکر شد: · استفاده از وسایل گرمایشی در محیط‌های باده بدون تهویه مناسب خطرناک است و همیشه باید پنجره یا دریچه‌ای برای جریان هوا باز باشد. · از سلامت و نصب صحیح دودکش‌ها و بخاری‌ها اطمینان حاصل شود و دودکش باید دارای کلاهک H و بدون نشتی باشد. ·

هرگز از وسایل گرمایشی غیراستاندارد یا بدون برچسب ایمنی استفاده نشود. · آگاهی اعضای خانواده از خطرات گاز بی‌بو و بی‌رنگ منوکسیدکربن نقش مهمی در پیشگیری دارد.