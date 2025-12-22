خط انتقال آب شرب روستای درجک با همت گروه جهادی شهید حججی تعمیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بروز مشکل در خط انتقال آب شرب روستای درجک و اختلال در تأمین آب مورد نیاز اهالی، گروه جهادی شهید حججی درجک با حضور میدانی و اقدام سریع، نسبت به تعمیر و بازگشایی لوله آب شرب از محل چشمه تا داخل روستا اقدام کرد.

محسن زارعی، مسئول گروه جهادی شهید حججی درجک و مسئول مجمع جهادی شهرستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بشاگرد با اشاره به اهمیت آب شرب برای زندگی روستاییان اظهار داشت: در راستای خدمت‌رسانی به مردم و با هدف رفع مشکل کمبود آب، نیروهای جهادی با استفاده از امکانات موجود و مشارکت مردمی، عملیات ترمیم و بازگشایی مسیر لوله آب شرب را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دادند.

وی افزود: گروه‌های جهادی همواره در کنار مردم هستند و آمادگی دارند در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین آب شرب، بهسازی زیرساخت‌ها و رفع مشکلات اساسی روستاها نقش‌آفرینی کنند. زارعی همچنین از همراهی اهالی روستا در اجرای این اقدام جهادی قدردانی کرد.

این اقدام جهادی موجب بازگشت جریان پایدار آب شرب به روستای درجک شد و رضایت اهالی منطقه را به دنبال داشت.