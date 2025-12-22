طاهری عضد: بودجه های فرهنگی عادلانه توزیع نمی شود

مسعود طاهری عضد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فراخوان جشنواره شعر بسیج از زمان ابلاغ بخشنامه به استان همدان آغاز شد، اظهار کرد: آثار ارسالی از سراسر استان پس از داوری بی‌طرفانه توسط سه داور بررسی و برگزیدگان انتخاب شدند.

وی با اشاره به کیفیت آثار ارسالی گفت: بیش از ۱۴۰ اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که بیشتر آن‌ها در قالب کلاسیک، حدود ۲۰ درصد شعر نو و نیمایی و تعداد محدودی در بخش سرود و ترانه بودند.

دبیر علمی جشنواره شعر بسیج استان همدان افزود: اختتامیه این دوره روز ۷ دی ۱۴۰۴ در سالن عین‌القضات همدانی برگزار خواهد شد و از برگزیدگان تقدیر می‌شود. جوایز محدود به دلیل کمبود بودجه فرهنگی طاهری در خصوص جوایز این دوره بیان کرد: در هر بخش به نفر اول ۴ میلیون تومان، نفر دوم ۳ میلیون تومان، نفر سوم ۲ میلیون تومان و به هر یک از شایستگان تقدیر نیز یک میلیون تومان اهدا خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مبالغ در مقایسه با ارزش کار هنری بسیار کم است، توضیح داد: متأسفانه بودجه‌های فرهنگی در شهرستان‌ها و استان‌ها محدود است و توزیع عادلانه‌ای ندارد. با این حال، برگزیدگان استانی می‌توانند در بخش ملی جشنواره شرکت کرده و در صورت انتخاب، جوایز بزرگ‌تری دریافت کنند.

نیاز به توجه بیشتر به ظرفیت‌های فرهنگی همدان این مسئول فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان همدان در حوزه‌های مختلف هنری مانند شعر، تصویرگری، تجسمی، مداحی و تئاتر، تأکید کرد: حمایت مالی از رویدادهای فرهنگی باید افزایش یابد، در غیر این صورت نهادهای فرهنگی ناچار به همکاری با بخش اقتصادی و تبلیغات تجاری در برنامه‌های فرهنگی خواهند شد که این امر شأن فرهنگ را تنزل می‌دهد.