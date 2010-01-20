دفتر شعر جشنواره شعر فجر تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محدثی خراسانی با بیان این پیشنهاد گفت: جشنواره بینالمللی شعر فجر در سه دوره قبلی خود موفق عمل کردهاست اما از آنجا که جشنواره نوپایی نسبت به سایر جشنوارههای فجر محسوب میشود باید آن را تقویت کرد و غفلتها، کمی و کاستیهای آن را با برنامهریزی جامع وکارشناسی شده با اهداف دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت برطرف کرد.
خالق اثر "بودن در نبودن" گفت: جشنواره شعر فجر نباید شکل و شمایل سلیقهای به خود بگیرد و برگزاری آن براساس اصول خاص هدفگذاری و تدوین شود تا شاعران معاصر انقلاب و ادبیات فارسی، شناخته و به جامعه مطرح شوند.
محدثی خراسانی ایجاد دفتر شعر در وزارت ارشاد را ضروری دانست و اظهار داشت: علاوه بر برگزاری جشنوارههای شعر فجر، برای مشخص کردن جایگاه شعر که بهعنوان هنر ملی ما ایرانیان به شمار میآید دفتری در وزارت ارشاد با هیئت قدرتمندی در زمینه شعر تشکیل شود و با کارشناسان خبره در ارتقاء سطح شعر کشور تلاش صورت گیرد.
چهارمین جشنواره بینالمللی شعر فجر بهمن ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار میشود.
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