تقدیر از مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام در کنگره فعالان اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی اربعین با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از اندیشمندان، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای و کنشگران فضای مجازی از ۲۰ کشور جهان، در روزهای ۲۵ تا ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ در مشهد مقدس برگزار شد.

در این رویداد، حجت‌الاسلام علی رحیمی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام (رئیس کمیته فرهنگی اربعین) و حجت‌الاسلام منوچهر رئیسی، معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان ایلام (دبیر کمیته فرهنگی اربعین) به پاس تلاش‌های مؤثر و نقش‌آفرینی ویژه در عرصه فرهنگی و رسانه‌ای اربعین مورد تقدیر قرار گرفتند.

نقش استان ایلام و به‌ویژه اداره کل تبلیغات اسلامی این استان، طی سال‌های گذشته در کمیته فرهنگی اربعین کم‌نظیر بوده است؛ ایلام با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی و فرهنگی، یکی از محورهای اساسی تردد زائرین، و اداره کل تبلیغات اسلامی، در ساماندهی امور فرهنگی زائران، حمایت از موکب‌ها، آموزش جریان مردمی و همچنین تولید و انتشار محتواهای رسانه‌ای هویت‌ساز برای تبیین پیام اربعین در سطح ملی به‌شمار می‌رود.

اداره کل تبلیغات اسلامی استان ایلام با راهبری کمیته فرهنگی اربعین در بخش مرزی و تمرکز بر گفتمان‌سازی دینی، موج رسانه‌ای مؤثری را در استان و کشور رقم زده؛ این موج سبب انعکاس گسترده فعالیت‌های مردمی، نمایش جلوه‌های ایثار و همبستگی و تولید ادبیات متنوع رسانه‌ای پیرامون اربعین شده است که بسیاری از رسانه‌های ملی و حتی بین‌المللی آن را بازتاب داده‌اند.

پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی اربعین بستری برای هم‌افزایی، تدوین نقشه راه فرهنگی و آموزش فعالان حوزه اربعین بود و طی آن از مدیرکل و معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام به‌عنوان نماد خلاقیت و تلاش‌های میدانی در عرصه فرهنگی و جریان‌سازی رسانه‌ای با اهدا هدایایی از تلاش‌های آنان تجلیل شد.

در این کنگره محورهایی همچون تبیین جایگاه تمدنی اربعین، الگوی حضور مردمی، نقش‌آفرینی فعالان رسانه و فضای مجازی، و نهایی‌سازی سند جامع فرهنگی اربعین با حضور نمایندگان کشورهای مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین تقدیر از فعالان فرهنگی استان ایلام، جلوه‌ای از اهمیت و اثرگذاری فعالیت‌های این استان در ترویج معارف و باورهای حسینی و تقویت گفتمان وحدت و مقاومت اسلامی بود.