اعتکاف خروج از دایره تنگ مادیات؛آمادگی ۷۰ مسجد در میناب، رودان و خمیر

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها-راضیه سالاری: در میان ماه‌های قمری، سه ماه از جایگاهی ویژه برخوردارند: رجب، شعبان و رمضان. این سه‌گانه مقدس، مانند یک کاروان تربیتی و یک سیر و سلوک تدریجی است که «رجب» دروازه ورود به آن محسوب می‌شود. ماه رجب، که به «رجب المرجب» ماه بزرگ و پر احترام و «رجب الاصب» (ماهی که رحمت خدا در آن ریزش می‌کند) شهرت دارد، نقطه آغاز یک دگرگونی درونی است.

این ماه، ماه خدا نامیده شده، گویی میزبانِ رحمانیِ عالم، خود مستقیماً میزبان دل‌های مشتاق است و زمینه‌ای فراهم می‌سازد تا بنده، پیش از آنکه به میهمانی پیامبر (ص) در شعبان و سپس به ضیافت عمومی رمضان برود، ابتدا به حریم انس با او راه یابد.

تقدس ماه رجب ریشه در سنت‌های کهن و نصوص دینی دارد. این ماه یکی از چهار ماه حرام رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم است که در قرآن کریم بر حرمت آن‌ها تأکید شده است: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فی کِتابِ اللَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ». در این ماه‌ها، جنگ و خونریزی حرام بود و این ممنوعیت، فضایی از امنیت و آرامش برای تجارت، سفر و عبادت ایجاد می‌کرد. این آرامش بیرونی، نمادی است از آرامش درونی که مؤمن باید در این ماه برای جان خویش فراهم آورد؛ آرامشی که از جنگ با نفس و ترک گناهان برمی‌خیزد.

پیامبر اکرم (ص) در توصیف رجب فرموده‌اند: «رجب ماه خداست و آن ماهی است بزرگ… هر کس یک روز از آن را روزه بدارد، خشنودی خداوند بزرگ را فراهم ساخته و خشم الهی از او دور می‌گردد.» این توصیفات، نشان از ظرفیت بی‌نظیر این ماه برای تقرب به درگاه الهی دارد.

پیش‌بینی حضور ۴ هزار معتکف در مساجد شهرستان رودان

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان رودان از آمادگی بیش از ۲۵ مسجد در بخش‌های رودخانه و مرکزی این شهرستان برای پذیرش معتکفان در ماه رجب خبر داد و پیش‌بینی کرد: حدود ۴ هزار نفر در این برنامه معنوی شرکت کنند.

ثبت‌نام از دوم تا دهم ماه رجب

حجت‌الاسلام والمسلمین سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت‌نام برای اعتکاف از روز دوم ماه مبارک رجب آغاز شده و تا دهم این ماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ۲۵ مسجد برای این منظور در نظر گرفته شده‌اند، افزود: این مساجد در بخش‌های رودخانه و بخش مرکزی شهر رودان آماده ارائه خدمات هستند و احتمال افزایش تعداد آنها تا ۳۰ مسجد در روزهای آینده وجود دارد.

پیش‌بینی حضور ۴ هزار معتکف

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان رودان با اشاره به استقبال مردم گفت: انتظار می‌رود حداقل ۳ هزار و پیش‌بینی می‌شود تا ۴ هزار نفر در برنامه‌های اعتکاف امسال شرکت کنند. این عدد ممکن است کم یا زیاد شود که پس از پایان ثبت‌نام، آمار دقیق مشخص خواهد شد.

ارتقای محتوایی با حضور مبلغان و برنامه‌های ویژه

سالاری به برنامه‌های محتوایی و ویژه امسال نیز اشاره کرد و گفت: گروه تبلیغی دارالزهرا (س) از قم با تخصص در حوزه نوجوانان، خواهران و برادران، در شهرستان حاضر شده‌اند و به ارائه مطالب و مشاوره می‌پردازند.

وی ادامه داد: امسال دوره نهج‌البلاغه خوانی نیز توسط مؤسسه سراج استان در خلال برنامه‌های اعتکاف برگزار می‌شود.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان رودان در پایان از عموم علاقه‌مندان دعوت کرد با مراجعه به مساجد محل، در این برنامه معنوی ثبت‌نام و بهره‌برداری کنند.

اعتکاف خروج از دایره تنگ مادیات و رویش معنوی نسل انقلاب است

حجت الاسلام مفید سهرابی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میناب در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح ابعاد عمیق معنوی اعتکاف، آن را برنامه‌ای "فوق‌العاده معنویت‌ساز" خواند و گفت: اعتکاف انسان را از دایره بسیار تنگ و پرجاذبه مادی به سمت آسمان معنویت خارج می‌کند و این نعمتی الهی است.

وی با اشاره به افزایش ۵۴ درصدی مساجد میزبان نسبت به سال گذشته در این شهرستان، از تشکیل کارگروه‌های تخصصی و جلسات متعدد برای هر چه باشکوه‌تر برگزار شدن این عبادت ترکیبی خبر داد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میناب در آستانه ایام ابیض ماه مبارک رجب، با تأکید بر جایگاه رفیع اعتکاف در پردازش شخصیت معنوی انسان، این سنت حسنه را زمینه‌ساز خروج از آلودگی‌های زمینی و تعالی روح دانست.

خلوت با خدا؛ فلسفه اصلی اعتکاف

حجت‌الاسلام مفید سهرابی اظهار داشت: اعتکاف یک برنامه فوق‌العاده معنویت‌ساز در پردازش شخصیت معنوی انسان در دو بعد اجتماعی و شخصی است تا انسان از آلودگی زمینی مقداری فاصله بگیرد و در این ایام به پردازش شخصیت معنوی خود همت بگمارد.

وی افزود: اعتکاف انسان را از دایره بسیار تنگ و پرجاذبه مادی به سمت آسمان معنویت خارج می‌کند و این یک نعمتی است که خداوند نصیب انسان‌ها می‌کند. فلسفه اعتکاف همین است.

اعتکاف؛ رویشی پررنگ پس از انقلاب با محوریت جوانان

رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب با بیان اینکه اعتکاف برای جوانان و نوجوانان در رتبه مقدم است، گفت: اعتکاف را از رویش‌های انقلاب اسلامی می‌دانیم. اعتکاف که از قبل از انقلاب بسیار کمرنگ برگزار می‌شد، اما بعد از انقلاب بسیار گسترده و پررنگ با حضور جوانان برگزار می‌شود.

سهرابی با تأکید بر مردمی برگزار شدن اعتکاف، خاطرنشان کرد: این مساله مورد تأکید مقام معظم رهبری است. در شهرستان میناب هم ستاد مردمی تشکیل شده و مسئولان کمک می‌کنند و امکانات فرهنگی که دارند را در اختیار مردم و جوانان قرار می‌دهند تا برنامه‌های فرهنگی بهتر برگزار شود.

یک عبادت ترکیبی معنوی برای پالایش روح

وی حضور در مسجد و سه روز روزه‌داری همراه با قرائت قرآن و دعا را یک عبادت ترکیبی معنوی خواند و از خانواده‌ها خواست تا نوجوانان و جوانان را به حضور در اعتکاف تشویق کنند.

سهرابی، خلوت و انس با خدا را از مهم‌ترین آثار اعتکاف عنوان و تصریح کرد: استغفار، تهلیل، تسبیح، تحمید، استعاذه، بسم‌الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت قرآن، از مهم‌ترین اذکار و آدابی است که در اعتکاف باید انجام شود.

هدف اعتکاف رسیدن به کمال در محیطی کاملاً ربانی

وی با بیان اینکه «هدف اعتکاف را گم نکنیم»، اظهار داشت: یکی از اهداف اسلام، تعالی، رشد و کمال انسان است. اعتکاف یعنی خلوت گزیدن در مسجد به قصد قربت برای رسیدن به کمال.

سهرابی افزود: حضور روحانیان و طلاب در مراسم اعتکاف می‌تواند بخش معرفتی این سنت حسنه را تقویت کند و سبب دانش‌افزایی دینی نوجوانان و جوانان تازه‌معتکف شود.

وی ادامه داد: اعتکاف برای دور شدن از غوغای جامعه است و اگر بنا باشد فضای جامعه را به محیط اعتکاف وارد کنیم، از اثرگذاری آن کاسته می‌شود. روح انسان با اعتکاف به خدا نزدیک می‌شود و از آسیب‌هایی که در اثر ارتباط با جامعه در او شکل گرفته، شست‌وشو و پالایش خواهد شد.

تحول فردی که به تحول خانواده می‌انجامد

رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب گفت: عدم پایبندی محیط به مبانی دینی، در وجود انسان اثر منفی می‌گذارد و سبب دوری فرد از فطرت پاکش می‌شود. از این رو اعتکاف، نقش کلیدی در هدایت فرد دارد و او را در محیط کاملاً معنوی و ربانی قرار می‌دهد.

وی افزود: معتکف باید با حضور در خانه خدا از یک سو به پروردگار وابسته و از سوی دیگر از غوغای جامعه وارسته شود که با این حال به مقام معنوی دست می‌یابد. رفتار معتکف در جامعه خواه ناخواه اثرگذار است و تحول او سبب تحول خانواده می‌شود.

آمادگی ۴۰ مسجد و تشکیل کارگروه‌های تخصصی

سهرابی در بخش دیگری از سخنانش به تمهیدات اجرایی در شهرستان میناب اشاره کرد و گفت: در شهرستان میناب در موضوع اعتکاف، چهار جلسه برگزار شده یا خواهد شد؛ جلسه با مسئولین، جلسه با متولیان یا رابطین اصلی، جلسه با هیئت‌امنای مساجد و جلسه چهارم، جلسه راهبردی و جمع‌بندی خواهد بود.

وی از افزایش چشمگیر مساجد میزبان خبر داد و افزود: در سال گذشته ۲۶ مسجد اعلام آمادگی کردند، ولی امسال تاکنون ۴۰ مسجد اعلام آمادگی کرده‌اند و احتمال افزایش این آمار نیز وجود دارد.

سهرابی ادامه داد: کارگروه‌ها در مباحث تبلیغی، قرآن و احکام توسط نهادهای فرهنگی شهرستان تشکیل و برای خدمت‌گذاری به معتکفان اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی در پایان از همکاری و همراهی همه نهادهای فرهنگی، اعضای ستاد اعتکاف شهرستان، گروه‌های مردمی و هیئت‌امنای مساجد تقدیر و تشکر کرد.

برنامه‌ریزی جامع تبلیغات اسلامی بندر خمیر برای اعتکاف جوانان در ۵ مسجد

رئیس تبلیغات اسلامی بندر خمیر از آماده‌سازی ۵ مسجد برای برگزاری اعتکاف جوانان و دانش‌آموزان در ایام ابیض خبر داد و گفت: برنامه‌های این دوره با تأکید بر بصیرت‌افزایی و تربیت نسل تمدن‌ساز طراحی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمهیدات صورت‌گرفته برای برگزاری اعتکاف در ماه مبارک رجب، اظهار داشت: هم‌اکنون ۵ مسجد در سطح شهرستان به‌طور کامل برای اسکان و پذیرایی از معتکفان آماده شده و با توجه به استقبال، احتمال افزایش به ۷ مسجد نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه مخاطبان اصلی این دوره جوانان و دانش‌آموزان هستند، افزود: ثبت‌نام معتکفان از چند روز گذشته آغاز شده و تاکنون حدود ۷۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند. این روند تا یک روز مانده به شروع مراسم ادامه خواهد یافت.

برنامه‌های تربیتی و بصیرتی محور اصلی اعتکاف

رئیس تبلیغات اسلامی بندر خمیر با تأکید بر غنای محتوایی برنامه‌های پیش‌بینی شده، خاطرنشان کرد: رویکرد ما در این ایام، تنها اعتکاف به معنای سنتی آن نیست؛ بلکه می‌خواهیم از این فرصت معنوی برای تقویت بینش دینی و پاسخگویی به شبهات نسل جوان استفاده کنیم. عنوان «گرده‌های تمدن‌ساز» به‌طور خاص برای جوانان در نظر گرفته شده، چرا که معتقدیم این نسل، سرمایه اصلی پیشرفت اسلامی‌ایرانی هستند.

غلامی تصریح کرد: کارگاه‌های آموزشی، جلسات پرسش و پاسخ با موضوعات روز، نشست‌های تفسیر قرآن و همچنین برنامه‌های ویژه برای نوجوانان دانش‌آموز از جمله بخش‌های طراحی شده در این سه روز است.

اعتکاف، فرصتی برای انس بیشتر با مفاهیم ناب دینی

وی در ادامه با اشاره به فضای معنوی ماه رمضان، بیان کرد: اعتکاف زمانی برای خلوت با خدا و مرور رابطه انسان با خالق است و ما تلاش داریم این خلوت را با محتوای آموزشی سازنده همراه کنیم تا هم جوانان از فضای روحانی بهره ببرند و هم با بینش عمیق‌تر به جامعه بازگردند.

قدردانی از مشارکت نهادهای فرهنگی

غلامی در پایان با قدردانی از همکاری هیئت‌های مذهبی، ستادهای نماز جمعه و نهادهای فرهنگی در آماده‌سازی فضا و اجرای برنامه‌ها، ابراز امیدواری کرد: این دوره از اعتکاف بتواند گامی مؤثر در جهت تقویت هویت دینی و انقلابی جوانان منطقه برداشته و آنان را برای نقش‌آفرینی در آینده کشور آماده‌تر کند.