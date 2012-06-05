هزار نفر در امامزادگان مازندران از معتکفان پذیرایی می کنند

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از هزار نفر از هیئات امنا و خادمان در برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در مساجد مازندران همکاری می کنند.

وی افزود: از جمله برنامه های مراسم اعتکاف استقبال از معتکفان، برگزاری نماز جماعت یومیه و نماز شب، ختم قرآن، سخنرانی و بیان احکام، دعای عهد، حلقه معرفتی ویژه برنامه جشن میلاد امیر‌المؤمین(ع) و نماز شب چهاردهم، ویژه برنامه شب رحلت زینب(س)، اعمال شب پانزدهم، زیارت مخصوص امام‌حسین(ع) در شب نیمه رجب‌، اعمال ام‌داود، صرف افطار و سحری و توسل و وداع با اعتکاف همراه با مداحی است.

سهرابی ادامه داد: مراسم معنوی اعتکاف به مدت سه شبانه روز از 15 خردادماه جاری، مصادف با 13 رجب آغاز و تا 17 خرداد‌ماه، برابر با 15 رجب ادامه دارد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به تعداد معتکفان گفت: قریب به 24 هزار نفر در 240 مسجد سطح مازندران در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کردند که 14 هزار نفر در مساجد شهری و بقیه در مساجد روستایی معتکف شده اند.

وی برنامه های اعتکاف را مراسم اعتکاف شامل بیان احکام اعتکاف و نیت آن، نماز جماعت و قرائت دعای عهد، ختم قرآن و سخنرانی، قرائت زیارت امیرالمؤمنین(ع)، ختم صلوات و نماز شب چهاردهم ماه رجب، مناجات حضرت علی (ع)، زیارت عاشورا، اعمال و نماز شب پانزدهم ماه رجب و برنامه اعمال ام داوود- ختم قرآن به‌ صورت جمعی، برگزاری محفل انس با قرآن با حضور قاریان، حافظان، برگزاری مسابقات فرهنگی در ایام‌البیض ذکر کرد.

سهرابی گفت: بالا رفتن فضای معنوی و مذهبی بین آحاد مردم ولایتمدار مازندران، استقبال جوانان و نوجوانان برای حضور در مراسم اعتکاف، توزیع اقلام فرهنگی مانند کتب مذهبی و ادعیه در مراسم اعتکاف، اعزام سخنران، اهدای هدایای فرهنگی و برگزاری مسابقات فرهنگی از جمله علل حضور چشمگیر معتکفان در برنامه امسال است.