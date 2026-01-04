خبرگزاری مهر - گروه استانها: نوجوانان معتکف شهرستان اشکذر با عنوان جمعیت «بچههای میهن خدایی»، به نیابت از هزار شهید دانشآموز استان یزد و شهدای دانشآموز دوران دفاع مقدس در مساجد اشکذر به اعتکاف نشستند.
این دانشآموزان نام جمعیت خود را از شعری که خود سرودهاند گرفتهاند و نجوای اعتکافیه آنها، روح جمع را نوازش داد که انعکاسی از عشق و باور آنها به وطن و اهلبیت بود.
سرودهای این معتکفان نوجوان به این شرح بود: "ما بچههای میهن خدایی هستیم؛ ایرانی، امام رضایی، حیدری هستیم؛ سنمون اگه کمه اما فکرمون بزرگ؛ تو هیئت هزار شهید قد میکشیم، میشیم بزرگ؛ معتکف مسجد و مهمون سه روزه؛ آخ جونم چه حال میده؛ نماز شب، سحر، دعا و روزه؛ یا زینب مدد؛ بشیم شاگرد ممتاز منجی آخر الزمان؛ یا زینب مدد؛ بشیم قاسم لشکرِ صاحب الزمان"
اعتکاف رجب فرصتی برای خودسازی و انس با معبود است
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان اشکذر، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن ایام اعتکاف در ماه پربرکت رجب، بر اهمیت این عبادت سازنده تأکید کرد و گفت: اعتکاف در ایامالببیض ماه رجب فرصتی ارزشمند برای خلوت با خدا، انس با قرآن، تفکر و خودسازی است.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم فاطمینسب، با بیان اینکه این ایام زمینهساز تقویت ایمان و تهذیب نفس است گفت: نوجوانان و جوانان سرمایههای اصلی نظام و انقلاب هستند و امسال حضور پررنگتر و پرشورتر دانشآموزان و نوجوانان در این برنامه معنوی را شاهد هستیم.
وی خاطرنشان کرد: ۱۷۰۱ نفر در ۲۰ مسجد شهرستان معتکف شدند که از این تعداد هزار و ۹۶ نفر بانوان و ۶۰۵ نفر برادران هستند.
حدود ۱۰۰ نفر از دانشآموزان شهر اشکذر با شور و شوقی وصفناپذیر در دو مسجد حاج غلام و مهدیه شهرستان، معتکف شدند که این حضور، نویدبخش آیندهای درخشان و امیدوارکننده است.
تجربه شیرین معنوی در سایه سکوت و خلوت
یکی از دانشآموزان حاضر در اعتکاف با بیان اینکه این اولین تجربه اعتکاف اوست در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فضای مسجد و سکوت خاص آن، احساس آرامش عجیبی به آدم میدهد. دوری از شلوغی و شبکههای اجتماعی برای چند روز، فرصتی است تا بهتر با خودم و خدایم صحبت کنم. خواندن مناجات در سحرهای رجب، حال و هوای دیگری دارد و روح را جلا میدهد.
نوجوانان و کشف معنویت جمعی
نوجوان دیگری نیز که همراه دوستانش در این مراسم معنوی شرکت کرده بود، اظهار داشت: اعتکاف فقط عبادت فردی نیست؛ اینجا در کنار دوستانم درس ایثار، صبر و همدلی را تمرین میکنیم. شبها را با هم سپری میکنیم و این با هم بودن، لذت عبادت را چند برابر میکند برنامه متنوعی نیز توسط متولیان اعتکاف دیده شده است که این برنامه به ما کمک میکند رشد کنیم.
این نوجوانان همچنین به برنامههای جنبی مانند جلسات پرسش و پاسخ و حلقههای معرفتی اشاره کرد و گفت: ترکیب عبادتهای فردی با نشاط جمعی و مباحثههای دوستانه، اعتکاف را برای نسل ما جذابتر و ماندگارتر کرده است.
نسل آینده در مساجد زنده و پویا هستند
حضور پرنشاط این قشر جوان در مساجد، تصویری امیدبخش از تداوم پیوند نسل نو با معارف ناب دینی و سنتهای اصیل اسلامی را به نمایش گذاشته است. تجربهای که نشان میدهد مسجد میتواند با طراحی برنامههای نوین، کانون جذب، تربیت و رشد استعدادهای معنوی نسل جوان باشد. در این روزهای معنوی، چهرههای کودکانه با نگاههای پرشور و دستهای کوچک اما پرتوان، حال و هوای مسجد را با نشاط و انرژی خود پر کردند. صدای خندههای معصومانه، زمزمههای دعا و شور نواهای مذهبی، حال و هوای اعتکاف را از یک مراسم مذهبی به یک تجربه عمیق روحانی و اجتماعی برای نوجوانان تبدیل کرده بود.
این جمع کوچک اما پرانرژی، با تمرین نظم، احترام متقابل و تمرکز بر معنویت، نه تنها خود را در مسیر رشد دینی قرار دادند، بلکه پیامی واضح به جامعه دادند: نسل امروز، با عشق به وطن و ایمان به آموزههای اهلبیت، میتواند هم معنویتی عمیق داشته باشد و هم با نشاط و امید، آیندهای روشن بسازد.
