به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیتالله مکارم شیرازی در دیدار رئیس کل دادگستری استان قم و اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه، با اشاره به اهمیت جایگاه وکالت، بر ضرورت پایبندی وکلا به وظایف حرفهای، اخلاقی و شرعی تأکید کردند.
این مرجع تقلید با بیان اینکه در طول سالها گزارشهایی درباره عملکرد نادرست برخی وکلا موجب نگرانی شده است، تصریح کردند: متأسفانه گاهی منافع شخصی بر انجام صحیح وظیفه غلبه میکند و این مسئله آسیبزا است. وکلا نباید به گونهای رفتار کنند که اعتماد عمومی به دستگاه قضائی تضعیف شود.
معظم له با تشریح وظایف اساسی وکلا، خاطرنشان کردند: وکیل سه وظیفه مهم بر عهده دارد؛ نخست آنکه با دقت کامل به ماهیت دعوا بپردازد و به یک نگاه سطحی اکتفا نکند. دوم آنکه دفاعی قوی و همهجانبه انجام دهد و تمام توان علمی و حقوقی خود را برای احقاق حق شرعی موکل به کار گیرد و سوم رعایت انصاف در دریافت حقالزحمه را بنماید.
ایشان با تأکید بر اینکه افراد بیبضاعت نباید به دلیل ناتوانی مالی از حق وکالت محروم شوند، افزودند: در مواردی حتی لازم است وکلا بدون چشمداشت مالی از افراد بیپناه دفاع مشروع کنند، چراکه این کار نزد خداوند ارزشمند است. اگر این وظایف به درستی انجام شود، وکیل عندالله در زمرۀ صالحان قرار میگیرد.
حضرت آیتالله مکارم شیرازی با انتقاد از دریافت حقالوکالههای سنگین و غیرمتعارف، تأکید کردند: حقالزحمه باید بر اساس عرف و میزان زحمتی که وکیل متحمّل شده تعیین شود، نه بر مبنای سوءاستفاده از موقعیت وکالت و لازم است برای این موضوع چارهای اندیشیده شود. همچنین وکلا باید از ایجاد تأخیرهای غیرضروری در روند رسیدگی پرهیز کنند و به بهانههای جزئی، پروندهها را به تعویق نیندازند.
معظم له با اشاره به نقش مهم کارشناسان در فرآیند دادرسی بیان کردند: بخشی از کار وکیل به نظر کارشناسی وابسته است، ازاینرو دقت، امانتداری و صحت نظر کارشناسان و نحوه استفاده وکلا از این نظرات اهمیت فراوانی دارد.
این مرجع تقلید در پایان با تأکید بر همکاری متقابل وکلا و دستگاه قضائی، ابراز امیدواری کردند که با همافزایی و دقت بیشتر، حقوق مردم بهخوبی استیفا شود.
