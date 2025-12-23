به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر جرجندی رئیس دادسرای نظامی ناحیه شرق استان مستقر در بندرجاسک در راستای نظارت بر عملکرد مأموران از ایستهای بازرسی سدیج و شهید نوروزی جاسک و همچنین ایست بازرسی شهید بونجی «بریزک» شهرستان سیریک بازدید کرد.
وی در این بازدید با تأکید بر هوشیاری کامل مأموران، رعایت حقوق شهروندی و اصول اخلاقی و اسلامی در بازرسیها، دستوراتی را برای رفع نواقص احتمالی صادر کرد.
جرجندی با اشاره به ضرورت مقابله جدی با قاچاق سوخت، تصریح کرد: تمامی خودروهای مخزندار باید به صورت موردی بازرسی شده و مدارک، پلمپ تانکرها، مسیر و زمان حرکت تریلرهای حامل سوخت به طور دقیق بررسی شود و در صورت مشاهده تخلف، خودروها بلافاصله توقیف و به مرجع قضائی معرفی شوند.
رئیس دادسرای نظامی ناحیه شرق هرمزگان همچنین افزود: عملکرد ایستهای بازرسی و تردد خودروها به صورت مستمر از طریق دوربینهای آنلاین رصد و پایش خواهد شد.
