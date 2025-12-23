  1. استانها
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

احمدی: ۱۱ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آذربایجان غربی کشف شد

ارومیه- فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از ناکامی قاچاقچیان و کشف محموله‌های قاچاق به ارزش نزدیک۱۱ میلیارد ریال در نوار مرزی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی در این زمینه با اشاره به اشراف اطلاعاتی مرزبانان و تشدید اقدامات کنترلی، اعلام کرد: در چند عملیات دقیق، مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق شناسایی و ضبط شد.

وی افزود: در جریان این عملیات‌ها، ۱۸۵ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار، ۱۳۵ کیلوگرم برنج، ۳۲۹ کیلوگرم قند، ۴۶۲ کیلوگرم چای، ۵۴ کیلوگرم شکر، ۱۹ کیلوگرم تنباکو و اقلام قاچاق دیگری کشف شد.

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی با بیان اینکه ارزش این کشفیات ۱۰ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: اقلام مکشوفه به یگان مربوطه تحویل داده شد، پرونده قضائی تشکیل شد و شناسایی و دستگیری متهمان متواری در دستور کار قرار دارد.

    • مهدی اجلال IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
      امان از قاچاق

