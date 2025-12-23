احمدی: ۱۱ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آذربایجان غربی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی در این زمینه با اشاره به اشراف اطلاعاتی مرزبانان و تشدید اقدامات کنترلی، اعلام کرد: در چند عملیات دقیق، مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق شناسایی و ضبط شد.

وی افزود: در جریان این عملیات‌ها، ۱۸۵ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار، ۱۳۵ کیلوگرم برنج، ۳۲۹ کیلوگرم قند، ۴۶۲ کیلوگرم چای، ۵۴ کیلوگرم شکر، ۱۹ کیلوگرم تنباکو و اقلام قاچاق دیگری کشف شد.

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی با بیان اینکه ارزش این کشفیات ۱۰ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: اقلام مکشوفه به یگان مربوطه تحویل داده شد، پرونده قضائی تشکیل شد و شناسایی و دستگیری متهمان متواری در دستور کار قرار دارد.