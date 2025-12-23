آغاز شمارش حیات وحش دنای شرقی در سرمای زمستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی نسب گفت: در شرایطی که بارش برف، ارتفاعات را سفیدپوش کرده است سرشماری حیات وحش مناطق حفاظت شده دنای شرقی، سیوک و شکار ممنوع خرم ناز به شکل گسترده و با حضور ۳۰ نیروی متخصص در قالب ۸ اکیپ، از صبح سه شنبه ۲ دی ماه آغاز شد.

وی با بیان اینکه این سرشماری دو روزه، فراتر از یک شمارش معمول است، اظهار کرد: در این سرشماری علاوه بر پایش جمعیت حیات وحش گونه‌های شبگرد و روزگرد، وضعیت منابع آبی، سلامت مراتع و جنگل‌ها هم بررسی می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: این تلاش برای ثبت «واقعیتِ» زیستگاه‌ها در حساس‌ترین زمان ممکن «همزمان با بارش برف» انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: نیروهای متخصص در این سرشماری، شمارش حیات وحش از جمله گونه‌های شب‌گرد، گوشه‌نشین، همچنین ثبت ردپا، پایش سلامت زیستگاه را ثبت و به بررسی منابع آبی از نظر کمی «پر شدن آبشخورها» و کیفی، وضعیت مرتع، پوشش گیاهی، سلامت درختان می‌پردازند.

دیانتی نسب یادآور شد:، بررسی نشانه‌های بیماری در جمعیت حیات وحش، کنترل بیماری و ثبت هرگونه تلفات از دیگر اقداماتی است که تیم‌های پایشی و شمارشی انجام خواهند داد.

وی اضافه کرد: سر گروه‌ها موظف هستند در یک گزارش مفصل نقاط ضعف و قوت، وضعیت زیستگاه را برای تصمیم گیری های آتی ارائه دهند.