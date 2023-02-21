شمارش حیات وحش پارک ملی دنا با حضور ۷۵ کارشناس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام جاودان خرد ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: کارشناسان برای شمارش حیات وحش در منطقه حفاظت شده دنا به مدت ۴۸ ساعت در منطقه حضور دارند.

وی بیان داشت: تخمین جمعیت کل و بز، در مناطق تحت مدیریت، گونه‌های شاخص علفخوار، گوشتخوار و شبگرد پارک ملی و منطقه حفاظت شده دنا از اهداف این سرشماری است.

جاودان خرد با بیان اینکه ۲۶ اکیپ حیات وحش با ۷۵ نیرو، آمار برداری را انجام می‌دهند، گفت: در این ۴۸ ساعت، منطقه حفاظت شده و پارک ملی دنا با وسعت ۹۳ هزار هکتار رصد می‌شود.

وی افزود: آمار برداری انجام و زیستگاه منطقه نیز مورد پایش و بررسی قرار می‌گیرد و سایر گونه‌ها همچون گوشتخواران و نمایه‌های حضور سایر گوشتخواران مهم نیز در فرم‌های سرشماری ثبت می‌شود.

جاودان خرد با بیان اینکه این سرشماری به روش مشاهده مستقیم انجام می‌شود، گفت: وضعیت آبی مناطق، پوشش گیاهی و علوفه‌ای نیز مورد پایش قرار می‌گیرد و وضعیت ترکیب سنی و جنسی جمعیت‌های موجود ثبت می‌شود.