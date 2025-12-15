به گزارش خبرنگار مهر، عبدال دیانتی‌نسب اظهار کرد: در ادامۀ پایش‌های مستمر و شبانه‌روزی یگان حفاظت محیط زیست و محیط‌بانان منطقه حفاظت‌شده دنا موفق شدند در روزهای پایانی دهۀ آذرماه ۱۴۰۴ تصاویری از یک قلاده خرس قهوه‌ای ماده به همراه دو توله‌اش در ضلع جنوبی این منطقه به ثبت برسانند.

وی با بیان اینکه خرس قهوه‌ای از گونه‌های با اهمیت در اکوسیستم محسوب می‌شود، افزود: خرس قهوه‌ای یک «گونه چتر» است که حفاظت از این گونه و زیستگاه گسترده آن، به‌طور هم‌زمان به حفاظت از مجموعه وسیعی از گونه‌های گیاهی و جانوری دیگر در همان اکوسیستم منجر می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش طبیعی این گونه در تعادل زیست‌بوم ادامه داد: این حیوان با تغذیه از میوه‌ها و پراکنده کردن دانه‌ها، به بازسازی و تجدید حیات جنگل‌ها کمک شایانی می‌کند و همچنین با کنترل جمعیت جوندگان و حشرات، نقش مهمی در حفظ تعادل طبیعی محیط ایفا کرده است.

وی حضور خانواده خرس در منطقه را نشانه‌ای از سلامت زیستگاه و موفقیت اقدامات حفاظتی عنوان کرد و گفت: وجود خرس در یک اکوسیستم نشان‌دهنده پویایی جمعیت و سلامت نسبی زیستگاه است و مشاهده توله‌ها نویدبخش افزایش پایداری این جمعیت در منطقه دناست.

دیانتی نسب از تهدیدهای پیش‌روی این گونه ارزشمند سخن گفت و یادآور شد: متأسفانه فعالیت‌های انسانی از جمله تخریب و تکه‌تکه شدن زیستگاه‌ها، شکار غیرقانونی و تعارض با جوامع محلی از جمله مهم‌ترین عوامل تهدید خرس قهوه‌ای در زیستگاه‌های طبیعی است.

وی بر ضرورت همکاری همگانی در حفاظت از این گونه تصریح کرد: حفاظت از میراث طبیعی تنها بر عهدۀ دولت نیست بلکه نیازمند مشارکت فعال مردم، جوامع محلی و گردشگران است لذا از مردم می‌خواهیم از نزدیک شدن یا غذا دادن به خرس‌ها و سایر حیات وحش اکیداً خودداری کنند، زیرااین رفتارها ضمن خطرآفرینی برای انسان، حیوان را نیز به وابستگی و خطر نابودی می‌کشاند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیات وحش، موضوع را از طریق تلفن گویای ۱۵۴۰ به اداره کل حفاظت محیط زیست استان گزارش دهند.