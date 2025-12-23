به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا، نسبت به گسترش اپلیکیشن‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد و تأکید کرد: با نصب این برنامه‌ها، گوشی شما کنترلش را از دست می‌دهد و حساب‌های بانکی در معرض سرقت قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به افزایش کلاهبرداری‌های سایبری از طریق اپلیکیشن‌های جعلی، علت اصلی این تهدیدات را نبود قانون کپی‌رایت در کشور عنوان کرد و گفت: متأسفانه به دلیل نبود این قانون، اپلیکیشن‌های جعلی به وفور ساخته می‌شوند و عمدتاً از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های غیربومی تبلیغ می‌شوند.

سرهنگ پاشایی با هشدار نسبت به برنامه‌هایی با عناوین فریبنده مانند دریافت شارژ ماهانه یا ردیاب ماهواره‌ای، تأکید کرد: این اپلیکیشن‌ها ظاهری نرم‌افزاری اما باطنی بدافزاری دارند و با وعده‌های جایزه یا سود ماهیانه، کاربران را ترغیب به نصب و ارائه دسترسی‌های حیاتی می‌کنند. پس از نصب، گوشی به اصطلاح «زامبی» می‌شود و کنترل آن در اختیار مجرمان قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا، خطر اصلی این برنامه‌ها را هدف‌گیری حساب‌های بانکی دانست و افزود: با دسترسی به اینترنت‌بانک و همراه‌بانک، مجرمان به راحتی امکان سرقت دارند. بنابراین کاربران باید نرم‌افزارها را تنها از بازارهای مجاز داخلی یا سایت رسمی بانک‌ها دریافت کنند و از نصب برنامه‌های غیرضروری خودداری کنند.

سرهنگ پاشایی در ادامه به روش‌های فریب مجرمان اشاره کرد و گفت: پیام‌هایی با عنوان «افزایش یارانه»، «اینترنت رایگان» یا حتی تهدید به مسدودسازی حساب، همه دروغ و بازی روانی هستند. در فضای مجازی هیچ اجبار واقعی وجود ندارد، اما متأسفانه بیش از ۷۵ درصد مال‌باختگان سایبری در زمان دیدن پیام، نتوانسته‌اند تصمیم درستی بگیرند.

وی در رادیو گفتگو با بیان اینکه حتی افراد آگاه نیز ممکن است قربانی این کلاهبرداری‌ها شوند، خاطرنشان کرد: موضوع تنها سواد فنی نیست، بلکه فرهنگ سایبری است. باید همزمان با استفاده از فناوری، دانش خود را افزایش دهیم. بسیاری هنوز با روش‌هایی مانند "تأیید دو مرحله‌ای" آشنا نیستند، در حالی که استفاده از پیام‌رسان‌ها بدون فعال‌سازی این قابلیت خطرناک است.

سرهنگ پاشایی در پایان ابراز امیدواری کرد که با هوشیاری کاربران و گزارش به موقع تخلفات به پلیس فتا، از گسترش این جرایم جلوگیری شود.