۲۰ میلیارد تومان از شهروندان کاشانی کلاهبرداری اینترنتی شده است

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد تومان توسط مجرمان سایبری از شهروندان کاشانی کلاهبرداری شده است.

وی گفت: این کلاهبرداری‌ها بیشتر به صورت اینترنتی، برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی و شگردهای فریبنده در فضای مجازی بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان تصریح کرد: با هوشیاری و پیگیری مستمر پلیس فتا کاشان بیش از هفت میلیارد تومان از وجوه کلاهبرداری شده به حساب مالباختگان عودت داده شده است.

وی از کشف ۹۵ درصدی جرایم سایبری در شهرستان کاشان خبر داد و گفت: عزم پلیس در حمایت از حقوق شهروندان جدی است.

کاکاوند با تأکید بر نقش مهم پیشگیری، به شهروندان خاطرنشان کرد: شهروندان عزیز از ارائه اطلاعات شخصی، بانکی و رمزهای کارت خود به افراد ناشناس خودداری کرده، به پیامک‌ها و لینک‌های مشکوک توجهی نکنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک یا وقوع کلاهبرداری، در اسرع وقت موضوع را از طریق پلیس فتا با شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند تا از بروز خسارات مالی جلوگیری شود.