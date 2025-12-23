درخشش مستندساز گلستانی درسینماحقیقت؛ توجه جشنواره به مسائل روز جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد گلچین، با اشاره به برگزاری نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت در آذرماه امسال در تهران، اظهار کرد: این جشنواره همه‌ساله میزبان آثار مستندسازانی از سراسر ایران و دیگر کشورهای جهان است و استان گلستان نیز در این دوره، حضوری مؤثر و قابل توجه داشت.



وی افزود: از میان آثار ارسال‌شده به جشنواره، فیلم مستند جعفر صادقی، از هنرمندان جوان و خلاق استان گلستان، موفق شد در بخش انتخاب مردمی که یکی از مهم‌ترین بخش‌های این جشنواره به شمار می‌رود، مورد توجه مخاطبان قرار گرفته و برگزیده شود.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با بیان اینکه جشنواره سینما حقیقت تفاوتی با دیگر جشنواره‌های سینمایی دارد، گفت: تمرکز ویژه این جشنواره بر سینمای مستند، موجب شده تا به عنوان رویدادی مورد وثوق و اعتماد مستندسازان کشور شناخته شود و جایگاهی تخصصی در میان فعالان این حوزه داشته باشد.



گلچین، افزایش استقبال فیلمسازان از این دوره جشنواره را قابل توجه دانست و گفت: یکی از دلایل جذابیت نوزدهمین دوره سینما حقیقت، پرداخت هدفمند به مسائل روز جامعه ایران اسلامی بود؛ موضوعاتی همچون آموزش، پرورش، بهداشت، خانواده، فرزندآوری و چالش‌های اجتماعی که از دغدغه‌های اصلی مردم به شمار می‌رود.



وی خاطرنشان کرد: پرداختن به این موضوعات اجتماعی و ملموس، سبب شد آثار مستند ارائه‌شده در جشنواره ارتباط مؤثری با مخاطبان برقرار کرده و بازتابی واقعی از مسائل و مطالبات جامعه ایران را به تصویر بکشد.