سینماحقیقت جشنواره اصلی مستندسازان کشور است

گرگان-رئیس حوزه هنری گلستان گفت: جشنواره سینماحقیقت با نگاهی تخصصی و فراتهرانی، مهم‌ترین میدان رقابت مستندسازان کشور است و نقش تعیین‌کننده‌ای در دیده‌شدن آثار فاخر استان‌ها دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده حسام بنی‌فاطمه جشنواره سینما حقیقت را اصلی‌ترین و تخصصی‌ترین رویداد حوزه سینمای مستند کشور دانست و اظهار کرد: این جشنواره به دلیل تمرکز ویژه بر فیلم‌های مستند، برای مستندسازان جایگاهی محوری دارد و بسیاری از فیلمسازان، تولیدات سالانه خود را با هدف حضور در این رویداد آماده می‌کنند.

وی با اشاره به فضای رقابتی و حرفه‌ای جشنواره سینما حقیقت افزود: این جشنواره یک میدان جدی برای سنجش توانمندی مستندسازان کشور است و مستندسازان آن را به‌عنوان جشنواره اصلی خود می‌شناسند.

رئیس حوزه هنری گلستان با تأکید بر ظرفیت بالای مستندسازان استان‌ها گفت: بررسی جوایز ادوار مختلف جشنواره نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از افتخارات کسب‌شده، متعلق به فیلمسازان استانی است که این موضوع بیانگر نگاه فرا تهرانی و عادلانه جشنواره سینما حقیقت است.

بنی‌فاطمه، نمایش آثار برگزیده جشنواره در استان‌ها را اقدامی شایسته و مبتنی بر عدالت فرهنگی دانست و گفت: اینکه بازه زمانی مشخصی برای نمایش فیلم‌های منتخب در استان‌ها در نظر گرفته شود، فرصتی ارزشمند برای دیده‌شدن آثار فاخر و همچنین انتقال تجربه به مستندسازان جوان است.

وی خاطرنشان کرد: این رویکرد علاوه بر ایجاد شور و نشاط در فضای سینمای مستند استان‌ها، به رشد کیفی تولیدات و تقویت جریان مستندسازی در سراسر کشور کمک می‌کند.

