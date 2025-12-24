صفری: مرمت کلیساهای آذربایجان غربی ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی صفری در دیدار با آرا شاوردیان، نماینده مسیحیان ارامنه شمال در مجلس، با بیان اینکه در سطح استان ۹۰ کلیسا وجود داشته که ۴۸ مورد آن از نوع ثبتی هستند، اظهار کرد: از بین این کلیساها در حدود ۸۰ مورد فعال بوده که می‌توان قره‌کلیسا چالدران، نه نه مریم، مارسرگیز سیر و گردآباد ارومیه اشاره کرد که علاوه بر انجام مناسک مذهبی در این کلیساها، این مکان‌ها تبدیل به یکی از جاذبه‌های گردشگری نیز شده‌اند.

وی افزود: در سطح استان قره کلیسا و و کلیسای زرزر ماکو به همراه میراث معنوی باداراک به ثبت جهانی رسیده‌اند که از شهرت جهانی برخوردار بوده و هر ساله از محل اعتبارات ملی و استانی برای مرمت این بناها بودجه خاصی در نظر گرفته می‌شود.

صفری با بیان اینکه مرمت و احیای بناهای تاریخی بدون توجه به دین و مذهب انجام می‌شود، ادامه داد: با توجه به کمبود اعتبارات مرمتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، نیاز است که نمایندگان از محل اعتبارات در اختیار خود در این حوزه مساعدت‌های لازم را داشته باشند.

مرمت کلیسای هفتوان سلماس ۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر برای ارتقای تجهیزات امنیتی و نصب دوربین در اطراف کلیسای زر زر ماکو نیازمند اعتبار هستیم و همچنین اعتبار ۵ میلیارد تومانی برای مرمت کلیسای هفتوان سلماس و نیز پنج میلیارد تومان اعتبار دیگر برای مرمت سایر کلیساهای استان نیاز است.

صفری تصریح کرد: تقویت زیرساخت‌های گردشگری در اطراف قره‌کلیسا چالدران نیز یکی دیگر از اقدامات ضروری است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان آمادگی لازم برای حمایت از سرمایه‌گذار در این میراث جهانی را دارد.

وی گفت: استاندار آذربایجان غربی توجه ویژه‌ای به حوزه گردشگری داشته و تاکید زیادی بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تقویت این زیرساخت‌ها دارد و همین امر به تسهیل امور سرمایه‌گذاری در استان کمک شایانی کرده است.

صفری با اشاره به ارتقای جایگاه اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان در ارزیابی شاخص‌ها در سطح کشور از رتبه ۲۱ در سال ۱۴۰۱ به رتبه سوم در سال ۱۴۰۳ گفت: این اداره‌کل در جشنواره شهید رجایی نیز موفق به کسب رتبه نخست در بین دستگاه‌های اجرایی سطح استان شده است که نشان‌دهنده فعالیت و تلاش شبانه‌روزی همکاران مجموعه است.

وحدت ایرانیان زبانزد خاص و عام است

نماینده مسیحیان ارامنه شمال در مجلس نیز در این دیدار ضمن تشکر از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی برای حفظ و احیای آثار تاریخی اظهار کرد: آثار تاریخی بدون در نظر گرفتن مذهب و دین، متعلق به همه ایرانیان است و نشان‌دهنده همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان و مذاهب مختلف در ایران است.

آرا شاوردیان اضافه کرد: روحیه وحدت و همزیستی ایرانیان در طول تاریخ زبانزد خاص و عام بوده و در جنگ ۱۲ روزه نیز این وحدت، نقش خود را ایفا به خوبی کرده و اجازه سوءاستفاده به دشمنان را نداد.

او ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایرانی بناهای تاریخی پیروان ادیان و مذاهب مختلف از جایگاه خاصی برخوردار بوده و همواره بودجه خاصی برای مرمت و احیای آنها اختصاص یافته است که نشان از توجه به حفظ هویت فرهنگی و تاریخی همه ایرانیان است.

نماینده مسیحیان ارامنه شمال در مجلس با اشاره به اعتبار کم حوزه فرهنگی گفت: نمایندگان و سایر مسئولان شهری و استانی هر کدام به اندازه سهم خود باید کمک حال اداره‌کل در حوزه‌های میراث‌فرهنگی برای حفظ آثار باستانی باشند، اگر برنامه‌ای در جهت حفظ و نگهداری آثار باستانی وجود دارد باید از حداکثر توان خود برای بهره‌گیری آنها استفاده کرد.

شاوردیان تصریح کرد: نوبه خود نیز پیگیر تخصیص اعتبار لازم برای مرمت و احیای بناهای تاریخی سطح استان بوده و در این راستا پیشنهاد می‌شود از ظرفیت خیران میراث‌فرهنگی با در نظر گرفتن مشوق‌های معنوی نیز استفاده شود.

در پایان یک جلد کتاب آذربایجان غربی نگارخانه تاریخ و طبیعت به آرا شاوردیان، نماینده مسیحیان ارامنه شمال در مجلس تقدیم شد.