به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی صبح سه شنبه در مراسم تجلیل از فعالان فرهنگی با تأکید بر اینکه انسان در صراط مستقیم نیازمند هدایت مستمر است اظهار داشت: خداوند از آغاز خلقت، بشر را لحظه‌ای از نعمت هدایت محروم نکرده و ۱۲۴ هزار پیامبر را برای این مأموریت بزرگ فرستاده است.

وی با بیان اینکه هدایت تشریعی، ارائه طریق و نشان دادن مسیر است، افزود: هر فردی در جایگاه مسئولیت، نسبت به خانواده، مجموعه و سازمان خود وظیفه هدایت دارد و این تکلیف، با افزایش جایگاه و نقش اجتماعی سنگین‌تر می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) با اشاره به تفاوت هدایت تکوینی و هدایت معنوی گفت: هدایت تکوینی شامل موجودات غیرمختار است؛ اما هدایت معنوی، هدایت اختیاری و تصرف در نفوس است؛ همان هدایت پیامبران و اولیای الهی که انسان را از خطرات روحی و حتی جسمی حفظ می‌کند و او را به کمال می‌رساند.

حجت‌الاسلام محمدی با اشاره به برکات ماه رجب اظهار کرد: ماه رجب، بارش شدید رحمت الهی است. همان‌گونه که در پاییز با یک تکان، برگ‌های درخت می‌ریزد، در ماه رجب نیز با یک توجه قلبی، گناهان انسان فرو می‌ریزد.

وی افزود: در دعاهای ماه رجب می‌خوانیم: اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور… ولا تجعلنی من الغافلین. بزرگ‌ترین مانع رشد، غفلت از خدا و غفلت از خود است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) با قدردانی از برگزارکنندگان مراسم گفت: این ابتکار ارزشمند و تلاش‌های فرهنگی شما عزیزان، قطعاً به‌عنوان ذخیره الهی ثبت می‌شود و مایه خیر و برکت در زندگی خواهد بود.

وی در پایان با گرامیداشت یاد امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مدافع حرم و شهدای جنگ تحمیلی افزود: روح مطهر شهدا، به‌ویژه شهدای منتسب به این مجموعه و الگوهای قرآنی و معنوی همچون سردار سلامی، مایه برکت و هدایت جامعه است.