۲ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

ضرورت تقویت زیرساخت‌های اقامه نماز در خراسان جنوبی

بیرجند - استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساخت‌ها در حوزه نماز، گفت: حضور مدیران در نماز جماعت ادارات، مهم‌ترین اقدام عملی برای نهادینه‌سازی این فریضه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی صبح سه شنبه در شورای اقامه نماز استان، با تبریک ایام ماه مبارک رجب، ابراز امیدواری کرد: با بهره‌مندی از فیوضات این ماه، زمینه آمادگی معنوی برای ماه‌های شعبان و رمضان فراهم شود.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان این نشست، بر لزوم توجه ویژه به موضوع نماز در سطح شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: اقامه نماز در مسیرهای بین‌راهی، به‌ویژه در جاده‌ها، نیازمند مراقبت و برنامه‌ریزی جدی است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به فصل سرد سال افزود: فراهم بودن سیستم گرمایشی، نظافت و پاکیزگی نمازخانه‌ها از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

هاشمی با بیان اینکه نماز باید با مقدمات لازم اقامه شود، اظهار داشت: در واحدهای تولیدی و مراکز کاری نیز باید شرایط مناسب برای اقامه نماز فراهم باشد و مدیران نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند.

وی به موضوع غربت مساجد اشاره کرد و گفت: در مناطقی که مدارس در مجاورت مساجد قرار دارند، می‌توان از ظرفیت مساجد برای اقامه نماز دانش‌آموزان استفاده کرد.

استاندار خراسان جنوبی ترویج فرهنگ نماز را نیازمند اقدام عملی دانست و تصریح کرد: صرفاً تبلیغ کافی نیست و مدیران دستگاه‌ها باید با حضور در نماز جماعت، الگوی عملی برای کارکنان باشند.

هاشمی افزود: مدیری که در مجموعه اداری حضور دارد، باید در نماز جماعت همان اداره نیز شرکت کند و نسبت به این فریضه الهی اهتمام داشته باشد.

وی با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و همکاری با نهادهای فرهنگی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، گفت: اطلاع‌رسانی مناسب در حوزه فعالیت‌های فرهنگی، می‌تواند مشارکت خانواده‌ها را نیز افزایش دهد.

استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود به مدیریت مصرف انرژی در ادارات اشاره کرد و گفت: هم در مصرف برق و هم سایر حامل‌های انرژی باید صرفه‌جویی و مدیریت لازم انجام شود.

هاشمی همچنین با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان، این سفر را در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی و اقتصادی مثبت و اثرگذار ارزیابی کرد و از حضور و توجه رئیس‌جمهور قدردانی کرد.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، به‌ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید آیت‌الله رئیسی، بر ضرورت تولید محتوای فاخر در حوزه نماز و پاسخ‌گویی به شبهات تأکید کرد و از فعالان این حوزه قدردانی کرد.

