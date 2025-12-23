به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی صبح سه شنبه در شورای اقامه نماز استان، با تبریک ایام ماه مبارک رجب، ابراز امیدواری کرد: با بهرهمندی از فیوضات این ماه، زمینه آمادگی معنوی برای ماههای شعبان و رمضان فراهم شود.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان این نشست، بر لزوم توجه ویژه به موضوع نماز در سطح شهرستانها تأکید کرد و گفت: اقامه نماز در مسیرهای بینراهی، بهویژه در جادهها، نیازمند مراقبت و برنامهریزی جدی است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به فصل سرد سال افزود: فراهم بودن سیستم گرمایشی، نظافت و پاکیزگی نمازخانهها از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
هاشمی با بیان اینکه نماز باید با مقدمات لازم اقامه شود، اظهار داشت: در واحدهای تولیدی و مراکز کاری نیز باید شرایط مناسب برای اقامه نماز فراهم باشد و مدیران نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند.
وی به موضوع غربت مساجد اشاره کرد و گفت: در مناطقی که مدارس در مجاورت مساجد قرار دارند، میتوان از ظرفیت مساجد برای اقامه نماز دانشآموزان استفاده کرد.
استاندار خراسان جنوبی ترویج فرهنگ نماز را نیازمند اقدام عملی دانست و تصریح کرد: صرفاً تبلیغ کافی نیست و مدیران دستگاهها باید با حضور در نماز جماعت، الگوی عملی برای کارکنان باشند.
هاشمی افزود: مدیری که در مجموعه اداری حضور دارد، باید در نماز جماعت همان اداره نیز شرکت کند و نسبت به این فریضه الهی اهتمام داشته باشد.
وی با تأکید بر اهمیت فعالیتهای فرهنگی و همکاری با نهادهای فرهنگی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، گفت: اطلاعرسانی مناسب در حوزه فعالیتهای فرهنگی، میتواند مشارکت خانوادهها را نیز افزایش دهد.
استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود به مدیریت مصرف انرژی در ادارات اشاره کرد و گفت: هم در مصرف برق و هم سایر حاملهای انرژی باید صرفهجویی و مدیریت لازم انجام شود.
هاشمی همچنین با اشاره به سفر اخیر رئیسجمهور به استان، این سفر را در حوزههای عمرانی، فرهنگی و اقتصادی مثبت و اثرگذار ارزیابی کرد و از حضور و توجه رئیسجمهور قدردانی کرد.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، بهویژه شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید آیتالله رئیسی، بر ضرورت تولید محتوای فاخر در حوزه نماز و پاسخگویی به شبهات تأکید کرد و از فعالان این حوزه قدردانی کرد.
نظر شما