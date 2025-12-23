افزایش ناپایداری جوی و احتمال بارش پراکنده در استان بوشهر از جمعه

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز پنجشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای استان پیش بینی می‌شود و غبار محلی و مه صبحگاهی پدیده غالب در این مدت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: با افزایش ناپایداری موقت جوی طی روزهای جمعه و شنبه افزایش ابر و بارش پراکنده باران در سواحل دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی یادآور شد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت، از اواخر شب در نواحی شمالی و مرکزی غالباً شمال شرقی تا جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.