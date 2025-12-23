هند میزبان دومین اجلاس جهانی طب سنتی WHO شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حسین رضایی‌زاده، رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، در گزارشی به دومین اجلاس جهانی طب سنتی سازمان جهانی بهداشت در دهلی نو پرداخت و گفت: «نارندرا مودی برای دومین بار میزبان این سازمان بود. نخستین بار در سال ۲۰۲۲، با همکاری WHO، مرکز جهانی طب سنتی (WHO Global Centre for Traditional Medicine) در ایالت گجرات هند تأسیس شد؛ اقدامی که نقطه عطفی در اعتبار بین‌المللی طب سنتی هند محسوب می‌شود.

رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت گفت: در کمتر از سه سال، هند با بسته‌ای هوشمندانه، رهبری علمی طب سنتی را دنبال کرده است. حضور بیش از هزار نماینده از حدود صد کشور و بیش از ۲۰ وزیر بهداشت و ده‌ها مقام عالی‌رتبه، نشان از تلاش هند برای ارتقای طب سنتی از سطح ملی به سطح جهانی دارد.

رضایی‌زاده ادامه داد: هند برای توسعه مرکز گلوبال گجرات ۲۵۰ میلیون دلار و برای بازسازی دفتر WHO در دهلی نو حدود ۴۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است تا امکان استقرار بیش از ۶۰۰ کارشناس و متخصص فراهم شود.

وی سه محور کلیدی استراتژی هند را چنین تشریح کرد:

بین‌المللی سازی یوگا: تبدیل یوگا از سنت محلی به زبان مشترک جهانی و نماد سلامت بین‌المللی.

رونمایی از برند ملی آیوش (AYUSH): ایجاد مرجع رسمی برای شاخه‌های مختلف طب سنتی هندی، از جمله آیورودا، یوگا، یونانی، سیدها و هومیوپاتی.

تمرکز روی آشواگاندا: انتخاب یک گیاه شاخص برای نماد علمی و بازاری طب سنتی، مشابه تجربه برندهای جهانی با جینسینگ یا جینکو.

رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت تصریح کرد: کلیدواژه مشترک دبیر کل WHO و نخست‌وزیر هند در بیانیه پایانی اجلاس، مبتنی بر شواهد و ادغام در نظام سلامت بود. هند با عبور از سنت و فرهنگ و با زبان علم، دیپلماسی سلامت، طبیعت و تجارت را همزمان پیش برده است.

وی در توضیح گفت: هند با سرمایه‌گذاری راهبردی، توسعه برند آیوش و بین‌المللی سازی یوگا، به دنبال رقابت مستقیم با کشورهای آسیایی همچون چین، کره جنوبی و تایلند در حوزه طب سنتی است و قصد دارد جایگاه جهانی خود را تثبیت کند.

رضایی‌زاده در پایان افزود: ایران می‌تواند با مدیریت درست و همکاری‌های منطقه‌ای، به مرکز منطقه‌ای طب سنتی در کشورهای همسایه و منطقه مدیترانه شرقی تبدیل شود.