به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، نخستین نشست تخصصی طب سنتی ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی، با حضور مسئولان ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و به میزبانی دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد.
این نشست با حضور دامون رزمجویی، دبیر ستاد، نفیسه حسینی یکتا، مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، سیف سهندی معاون ستاد، محمدحسین آیتی، رییس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، حسین رضاییزاده، سرپرست مدیریت فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمعی از معاونان و کارشناسان ستاد و دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت برگزار شد.
هدف از این نشست، شناسایی دقیق چالشهای حوزه طب ایرانی، اولویتبندی مشکلات موجود و بررسی ظرفیتهای همکاری مشترک میان ستاد و دفتر طب ایرانی عنوان شد.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی، اعلام کرد: جلسه امروز نخستین گام برای تدوین نقشه راه و عملیاتیسازی راهکارهای توسعه این حوزه با همکاری دفتر طب ایرانی و مکمل است.
رزمجویی، با ابراز تأسف از بیمهری نسبت به حوزه طب سنتی تأکید کرد: به نظر میرسد تلاشی نرم و ملایم برای محجور نگه داشتن این حوزه در کشور در حال انجام است.
وی با اشاره به نگاه مثبت و فناورانه دکتر افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و دکتر سرکار، رئیس مرکز فناوریهای راهبردی معاونت علمی، بر نقش این رویکردها در ارتقای حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی تأکید کرد.
دبیر ستاد، همچنین با بیان اینکه ضعف در سیاستگذاریهای کلان کشور یکی از چالشهای مهم این حوزه است، خواستار مطالبهگری جدی از سازمانهای مسئول شد.
حسینی یکتا مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت نیز با ابراز خرسندی از تشکیل این نشست، دستیابی به برنامه عملیاتی–اجرایی را نیازمند توجه به دو منظر دانست و گفت: این اقدام باید در قالب گزارشهای متداول و مطالبهگری از دستگاههای مسئول و سپس طراحی برنامههای مشترک در پژوهش، خدمات و آموزش صورت بگیرد.
در ادامه آیتی، رییس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تجربه کشورهای پیشرو همچون هند و چین در توسعه طب سنتی، تصریح کرد: در ایران باید خوشحال بود که در وزارت بهداشت کشور، واحدی برای پیشبرد اهداف طب سنتی تعریف شده است.
وی تولید محصولات استاندارد و باکیفیت را کلید گسترش این حوزه در میان پزشکان و جامعه دانست و بر همکاری مشترک برای تسهیل ارتباط دانشگاه و صنعت و تجهیز مراکز نوآوری در طب سنتی تأکید کرد.
رضاییزاده، سرپرست مدیریت فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز راهاندازی مرکز نوآوری با مشارکت ستاد را فرصتی برای جذب سرمایهگذاران و بهرهگیری از فناوریهای نوین مانند نانو و محصولات آهستهرهش عنوان کرد و بر تربیت نیروی کار مهارتی و تشکیل دورههای تخصصی تأکید داشت.
آرمان زرگران مشاور بینالملل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، به ضرورت بهروزرسانی تجهیزات و امکانات پژوهشی مراکز تحقیقاتی اشاره کرد و گفت: پیشبرد پژوهش دوشادوش با ارتباط صنعت از مبانی احیای این حوزه است. وی نقشآفرینی ستاد در حوزه بینالملل و برگزاری رویدادهای مشترک فرهنگی را نیز از دیگر زمینههای همکاری مشترک دانست.
این نشست با تأکید بر لزوم طراحی نقشه راه عملیاتی، توسعه همکاریهای میاننهادی و حمایت از پژوهشهای اولویتدار حوزه سلامت در طب سنتی به کار خود پایان داد.
