دستیابی ایران به فناوری تولید داروی تزریقی دیابت و چاقی

به گزارش خبرگزاری مهر، امین قبادی مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولیدکننده این دارو گفت: این دارو یکی از جدیدترین داروهای تزریقی دیابت و درمان چاقی با کیفیت مشابه داروی خارجی است که با قیمت یک پنجم نمونه خارجی و با تزریق یک بار در هفته، در دسترس بیماران قرار می‌گیرد.

وی افزود: با تولید داخلی این دارو، قاچاق قلم تزریقی اوزمپیک برای درمان دیابت به پایان رسیده و حالا بیماران می‌توانند به راحتی از آن استفاده کنند.

این داروی نوترکیب به کنترل قندخون و جلوگیری از مشکلات قلبی و کلیوی بیماران دیابتی کمک می‌کند.

کامران نیکوسخن، رئیس هیئت مدیره شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، گفت: این دارو علاوه بر کنترل دیابت، موجب کاهش وزن نیز می‌شود و به عنوان درمانی برای کبد چرب نیز قابل استفاده است.

بر اساس مطالعات بالینی انجام شده، این دارو قادر است قندخون را ۱.۵ تا ۲ درصد کاهش دهد و همچنین وزن افراد دیابتی چاق را ۱۰ تا ۱۵ درصد و افرادی که فقط مشکل چاقی دارند ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش دهد.

سعید کلباسی، رئیس انجمن دیابت ایران، این دارو را انقلابی در درمان دیابت دانست و تأکید کرد: تزریق هفتگی آن به بیماران کمک می‌کند تا قندخون خود را بهتر کنترل کنند.

قیمت داروی تولید داخل ۶ میلیون تومان است، اما نمونه خارجی آن ۳۰ میلیون تومان قیمت دارد.