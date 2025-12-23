کشف ۳۸ کیلوگرم موادمخدر در بهارستان و دستگیری ۲ قاچاقچی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید عسکری نیا، ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری دو قاچاقچی و کشف بیش از ۳۸ کیلوگرم شیشه، هروئین و تریاک در یکی از محلات بهارستان خبر داد.

عسکری‌نیا در تشریح این خبر اظهار داشت: «با دریافت اخبار و اطلاعاتی درباره فعالیت افرادی در زمینه توزیع موادمخدر، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با موادمخدر بهارستان و تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی دو قاچاقچی در بهارستان شدند و با هماهنگی قضائی، متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند. در بازرسی از محل، ۳۱ کیلو و ۷۰۰ گرم شیشه، ۴ کیلو و ۹۰۰ گرم هروئین، ۲ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال وجه نقد، یک دستگاه کارتخوان و یک خودروی ساینا توقیف شد.

عسکری‌نیا تصریح کرد: متهمان در بازجویی‌های پلیس به جرم خود اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.