سردار حسن پور: ۷۲۴ معتاد متجاهر و قاچاقچی در گیلان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسن پور با بیان اینکه سال‌ها است که مواد مخدر به عنوان یک تهدید جدی جامعه بشری به ویژه نسل جوان را در معرض خطر قرار داده است، اظهار کرد: مجموعه انتظامی خط مقدم مبارزه با مواد مخدر است و در این راستا با عزم جدی و راسخ با این پدیده شوم مبارزه می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در راستای ارتقا امنیت اجتماعی، بیست و سومین مرحله از طرح آرامش در شهر به مدت ۳ روز توسط پلیس مبارزه با موادمخدر گیلان در سطح استان به مرحله اجرا درآمد از تعامل خوب فرماندهان انتظامی شهرستان‌های تابعه در اجرای این طرح خبر داد و گفت: در این راستا ۷۲۴ معتاد متجاهر، قاچاقچی، خرده‌فروش موادمخدر نیز شناسایی و دستگیر شدند.

فرماندهی انتظامی استان گیلان با اعلام اینکه از این افراد ۱۹ کیلو و ۴۵۹ گرم تریاک، ۹۷۲ گرم هروئین، ۳۲۷ گرم حشیش، ۲ کیلو ۴۲۳ گرم شیشه و ۱۲۲ کیلو ۱۱۱ گرم سایر موادمخدر کشف شد، افزود: معتادان از طریق دادگاه درمان‌مدار به مراکز ترک اعتیاد معرفی و خرده‌فروشان و قاچاقچیان موادمخدر با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است؛ خاطرنشان کرد: پلیس با قدرت در مقابل هرگونه بی نظمی و هنجارشکنی خواهد ایستاد و انتظار می‌رود مردم عزیز در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک و فعالیت مجرمانه مراتب را بلافاصله از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.